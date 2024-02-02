تركي آل الشيخ يعلن عن نيته للدخول في صفقة مع نادي النصر

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA)، عن نيته للدخول في صفقة لإنشاء ملعب جديد أو تطوير ملعب حالي بالتعاون مع نادي النصر السعودي.



هذا الإعلان جاء بعد فوز النصر على انتر ميامي في إطار بطولة كأس موسم الرياض.





تمتعت جماهير الرياض بمشاهدة مباراة كروية ممتعة ومليئة بالإثارة والأهداف، حيث حقق فريق النصر السعودي فوزاً ساحقاً بستة أهداف مقابل لا شيء على حساب فريق انتر ميامي الأمريكي، في المباراة الثانية ضمن بطولة كأس موسم الرياض.



بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، انطلقت المباراة بأجواء حماسية استثنائية، حيث شهدت فرصاً رائعة وتنافساً قوياً من الطرفين. افتتح النصر التسجيل في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ليضيف هدفين آخرين قبل نهاية الشوط.



واستمر الأداء المذهل لفريق النصر في الشوط الثاني، حيث أضافوا ثلاثة أهداف إضافية لتكتمل سدة النصر بستة أهداف، فيما لم يتمكن فريق انتر ميامي من تحقيق أي إنجاز في شباك الحارس السعودي.



كان لحضور نجوم الكرة العالمية أثر كبير في تشويق الجماهير، حيث ظهر النجم كريستيانو رونالدو في مدرجات الجماهير، بينما كان ليونيل ميسي يتواجد على مقاعد البدلاء، مما أضاف نكهة خاصة للمباراة.





وأكد آل الشيخ على أن الفريق النصراوي أبدع في الميدان، ورغم إغلاق الملعب، لكن شمس النصر تألقت بقوة، مما دفعه للتعهد بتخليد هذا الانجاز الرياضي عبر تحسين وتطوير بنية الملعب أو بناء ملعب جديد يكون لائقًا بمكانة النادي البارز.



يأتي هذا القرار في سياق حثيث من المستشار تركي آل الشيخ لتعزيز المشهد الرياضي في المملكة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال. وقد أعرب عن رغبته في تحقيق تقدم هائل في بنية الملاعب وتوفير بيئة مثلى للاعبين والجماهير.



وتشهد الفترة الحالية إقبالاً متزايدًا على دعم وتطوير المجالات الرياضية في المملكة، حيث يعتبر الرياض واحدة من أهم المراكز الرياضية في المنطقة. وتعكس خطوة إنشاء ملعب جديد أو تطوير الملعب الحالي التزامًا بتحسين البنى التحتية الرياضية وجعلها متطورة ومتكاملة.



من المتوقع أن يكون المشروع التعاوني بين آل الشيخ ونادي النصر فرصة لإظهار مفهوم جديد للملاعب، يتناغم مع معايير الرياضة العالمية ويوفر تجربة فريدة للجماهير. ومع توقع تطوير المشهد الرياضي في المملكة، يأتي هذا الإعلان كخطوة استراتيجية لتطوير الرياضة السعودية وتحفيز الابتكار والتقنيات في هذا المجال.





فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يعلن خطة لتطوير ملعب الأول بارك أو إنشاء ملعب جديد لنادي #النصر#موسم_الرياض#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/2YIp84tzia — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 1, 2024