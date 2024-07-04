تحقيق أوروبي مع ديميرال لاعب الأهلي السعودي حول إشارة عنصرية للذئاب الرمادية

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً حول ما قام به المدافع التركي ميري ديميرال-لاعب الأهلي السعودي، خلال مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024 التي انتهت فوز تركيا بهدفين لهدف واحد وجعلته يستعد لمواجهة هولندا في ربع النهائي، وقام ديميرال برفع يديه بحركة ترمز لجماعة يمينية متطرفة اسمها الذئاب الرمادية التي ارتبط تأسيسها بحلف الناتو.

وكان ديميرال قد سجل هدفين في فوز تركيا 2-1 في دور الستة عشر واحتفل بإشارة معروفة باسم “تحية الذئب” والتي ترتبط بجماعة “الذئاب الرمادية” اليمينية المتطرفة التركية، و في حال إدانته قد يتعرض ديميرال للغرامة وربما الإيقاف بحسب تقارير صحفية.

و أدانت نانسي فايزر وزيرة الداخلية الألمانية حركة المدافع التركي ميريح ديميرال عقب فوز تركيا على النمسا في بطولة أوروبا يوم الثلاثاء، وقالت في منشور على موقع X، ، يوم الأربعاء: “رموز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس لها مكان في ملاعبنا”، مضيفة أن المجموعة تحت المراقبة في ألمانيا. وأضافت إن “استخدام بطولة أوروبا لكرة القدم كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول تمامًا. نتوقع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في القضية والتفكير في فرض عقوبات”.

يذكر أن نادي الأهلي السعودي، ضم اللاعب التركي ميريح ديميرال العام الماضي لينضوي ضمن صفوف الفريق، بعقد ممتد حتى عام 2026.

ما هي جماعة الذئاب الرمادية؟

وثّق قاضي المحكمة العليا التركية أمين ديغر التعاون بين الذئاب الرمادية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومنظمة مكافحة العصابات، وهي منظمة تركية مناهضة لليسار تعمل في إطار عملية غلاديو السرية والإرهابية التابعة لحلف شمال الأطلسي لتنظيم هجمات في تركيا وإيطاليا واليونان ودول أوروبية أخرى. والذئاب الرمادية، هي جماعة تركية قومية متطرفة يمينية أصبحت للفاشيي الجدد في تركيا وسبق أن تورطت في مواجهات عنيفة مع أفراد من الجالية الأرمنية في باريس وليون. ويتهم الناتو بتأسيس الجماعة كجزء من عملية غلاديو السرية.

أما اسم الذئاب الرمادية فهو أحد الرموز التي تحاول الاختيار بين الحيوانات لترمز للدول كما سبق وفعلت بعض الدول الأوروبية مع صعود التيارات القومية بعد الحرب العالمية الأولى.