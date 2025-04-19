الكمبيوتر الخارق يكشف المرشح الأقوى للتتويج بدوري أبطال أوروبا 2025

بعد انتهاء مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، عادت توقعات الكمبيوتر الخارق التابع لشركة “أوبتا” المتخصصة في الإحصاءات والأرقام الرياضية لتشعل الحماس مجددًا بشأن هوية بطل النسخة الحالية 2024-2025، حيث رشح نادي أرسنال الإنجليزي للتتويج باللقب الأوروبي الأهم.

تفوق أرسنال في التوقعات بنسبة 28.7%

وبحسب نتائج المحاكاة التي أجراها “سوبر كمبيوتر” أوبتا، تصدر أرسنال قائمة الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا من حيث فرص التتويج، بنسبة بلغت 28.7%، وذلك بعد الأداء القوي الذي قدمه في دور الثمانية، خاصة بعد فوزه الكبير على ريال مدريد بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت في لندن.

النسب المتوقعة لبقية المنافسين

وجاءت التوقعات لبقية الفرق على النحو التالي، إنتر ميلان الإيطالي بنسبة 25.5%، وباريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة 24%، اما برشلونة الإسباني بنسبة 21.8%.

توقعات دقيقة من الدور السابق

وكان قد نجح الكمبيوتر الخارق، في التنبؤ بشكل صحيح بالفرق الأربعة التي بلغت نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يعزز من مصداقية النظام التحليلي الذي يعتمده في تقديم توقعاته.

ويعتمد الكمبيوتر الخارق في توقعاته على نظام تصنيفي يعرف بـ “Power Rankings”، والذي يأخذ في الاعتبار الأداء التاريخي والحديث لكل فريق. ومن خلال تقدير احتمالية كل نتيجة ممكنة (فوز، تعادل، خسارة) في كل مباراة، يتم محاكاة البطولة بالكامل 10 آلاف مرة، للوصول إلى نسبة دقيقة لاحتمالات فوز كل فريق باللقب.