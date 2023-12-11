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أريبيان بزنس تكشف.. صلاح لن يحضر حفل جوائز كاف بعدما علم بخسارته

تأكد غياب النجم المصري محمد صلاح عن حضور حفل جوائز الكاف 2023، بعدما نما إلى علمه أنه لن يكون الفائز بالجائزة هذا العام.

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد صلاح

تأكد غياب النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، عن حفل توزيع جوائز كاف لاختيار الأفضل لعام 2023، وذلك بعدما علم اللاعب بعدم فوزه بالجائزة.

وأعلن “كاف” عن قائمة مختصرة تضم محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوزيمين لاعب نابولي الإيطالي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب المصري لـ”أريبيان بزنس” أن صلاح لم يحصل على تأكيد من “كاف” بفوزه بالجائزة كما حدث من قبل معه عندما حصد الجائزة مرتين، وبالتالي لم ير في حضوره فائده بعدما تيقن من خسارته.

ولم يحضر صلاح أي حفل من جوائز كاف على مدار السنوات السابقة، إلا في حالة تأكده مسبقا من مسؤولي “كاف” بفوزه بالجائزة، حتى عندما أقيم الحفل في مصر لم يحضر صلاح بعدما علم بفوز زميله السابق ساديو ماني مسبقا.

طائرة خاصة لفيتكور أوزيمين

على جانب آخر، كشفت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية عن تغيب أوزيمين عن تدريبات نابولي صباح اليوم، قبل ساعات من الجائزة، وسفره من إيطاليا إلى المغرب في طائرة خاصة لحضور الحفل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الترتيبات الخاصة التي حصل عليها أوزيمين تشير إلى فوزه بالجائزة، خاصة مع تأكد غياب صلاح وعدم سفره إلى المغرب.

وبذلك تكون الخيارات قد انحصرت بين المهاجم النيجيري، والمغربي أشرف حكيمي، وكلاهما سيحضران الحفل في مدينة مراكش بالمغرب بعد سويعات قليلة.

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