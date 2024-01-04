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بينتو يعلن تشكيلة منتخب الإمارات لكأس آسيا 2023

يستهل منتخب الإمارات مشواره في كأس آسيا 2023، أمام هونغ كونغ يوم 14 من الشهر الحالي، ثم يلعب مع فلسطين في 18 منه وستكون المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام إيران في 23 منه

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منتخب الإمارات

أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو التشكيلة النهائية لمنتخب الإمارات المشارك في مسابقة كأس آسيا 2023 المقرر اقامتها في قطر في الفترة بين 12 كانون الثاني/يناير الجاري، و10 شباط/فبراير المقبل.

ويلعب المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبات هونغ كونغ، وفلسطين، وإيران.

وبحسب الاتحاد الإماراتي، ستسافر بعثة المنتخب إلى الجارة قطر يوم الاثنين المقبل، حيث ستخوض اخر الاستعدادات قبل انطلاق المنافسات.

ويخوض “الأبيض” مباراة استعدادية غداً السبت المقبل أمام نظيره العماني على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وجاءت تشكيلة منتخب الإمارات لكأس آسيا 2023 كما يلي:

  • لحراسة المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد
  • للدفاع: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر
  • للوسط: علي سالمين، يحيي نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح
  • للهجوم: سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو
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