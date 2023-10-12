بنزيمة: الدوري السعودي مشروع ضخم من كل النواحي وأردت أن أكون جزءاً منه

أجرى النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق اتحاد جدة مقابلة نشرها حساب رابطة الدوري السعودي لكرة القدم على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً)، أبرز فيها أسباب انتقاله إلى فريقه الجديد والتحديات المقبلة ورأيه بالتجربة حتى الآن.

وقال بنزيمة “أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي وأردت أن أكون جزءاً منه والمساعدة فيه وهذا أحد الأسباب التي جعلتي آتي إلى هنا”.

مشيراً إلى أنه ترك فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بعدما حقق معه كل شيء ولأنه أراد خوض تحد جديد والمشاركة في مشروع دوري روشن السعودي.

وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في حزيران/يونيو الماضي في عقد يمتد حتى عام 2026.

"انه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة" ??



– كريم بنزيما ?️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/PEZxBbh5mN — دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2023

وأعرب الفرنسي عن سعادته باللعب مع حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والرابع في جدول الترتيب حالياً وقال: “أنا سعيد داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيداً وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب. يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من مباريات كرة القدم هنا”.

ولفت إلى أن الدوري السعودي بات محط أنظار العالم كله بعد استقدام النجوم الكبار وقال “يشاهد الكثيرون الآن مباريات الدوري السعودي بعد جلب الكثير من الأسماء الكبيرة للمسابقة”.

وعن رأيه بمستوى فريقه قال بنزيمة “بدأنا الموسم بشكل جيد والتشكيلة لم تتغير كثيراً عن الموسم الماضي وهذا شيء جيد بالإضافة لضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف”.

وعن إصابته قال بنزيمة “لقد كنت أعاني من إصابة لكنني أفضل الآن وأتدرب بكامل لياقتي. الفريق يتطور من مباراة لأخرى وأنا كذلك وهذا هو المهم لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو حصد البطولات في نهاية الموسم”.