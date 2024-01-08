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القيصر بكنباور يرحل عن 78 عاماً

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة

فريق التحرير by فريق التحرير
القيصر بكنباور يرحل عن 78 عاماً

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الإثنين وفاة أسطورة ألمانيا “القيصر” فرانتس بكنباور عن 78 عاماً.

وعانى بكنباور خلال السنوات الماضية من مشاكل صحية دفعته للابتعاد عن الحياة العامة وعالم كرة القدم، لاسيما بعد الاتهامات التي وجهت له بشراء أصوات في اللجنة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتوصيت لبلاده من أجل الفوز بحق استضافة كأس العالم 2006.

ويعد بكنباور من أساطير لعبة كرة القدم إذ فاز بلقب كأس العالم مع ألمانيا الغربية عام 1974 كلاعب وعام 1990 كمدرب. كما قاد بايرن ميونيخ للفوز بكأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا حالياً) 3 مرات متتالية، والدوري المحلي 4 مرات.

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