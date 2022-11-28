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Posted inكرة قدم

بعد الفوز على بلجيكا.. هذه حسابات تأهل أسود الأطلس للدور الثاني

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عزز المنتخب المغربي من حظوظه في التأهل إلى الدور الـ 16 في مونديال قطر 2022، بعد فوز كبير على بلجيكا بهدفين نظيفين، بينما تتبقى له مباراة حاسمة أمام المنتخب الكندي لتحقيق إنجاز تاريخي.

وبعد أن وصل رصيد المنتخب المغربي لأربع نقاط إثر فوزه على المنتخب البلجيكي، تبقت لأسود الأطلس مباراة أمام كندا التي تعد الحلقة الأضعف في المجموعة حتى الآن، والتي خسرت أمام كرواتيا متصدرة المجموعة بأربعة أهداف لهدف.

كأس العالم: فوز عربي جديد..المغرب يفوز على بلجيكا ويقترب من دور الـ16

لدى المغرب آمال عريضة في التأهل للدور الثاني وفقا للحسابات التالية:

  • الفوز أو التعادل في مواجهة كندا يوم الخميس المقبل يضمن للمغرب التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بغض النظر عن نتجية كرواتيا أمام بلجيكا.
  • الفوز وحده يضمن صعود المنتخب المغربي كأول مجموعته برصيد 7 نقاط ما يجعله يتفادى مواجهة المنتخبات القوية في هذا الدور.
  • الخسارة لا تعني خروج المغرب لكنه سيحتاج فوز كرواتيا على بلجيكا ليتأهل معها.
  • فوز بلجيكا على كرواتيا وخسارة المغرب من كندا يدخل المغرب وكرواتيا في حسابات فارق الأهداف لحسم المتأهل منهما.
  • تعادل بلجيكا وكرواتيا وخسارة المغرب تجعل حسابات الأهداف تحسم المتأهل من بلجيكا والمغرب رفقة كرواتيا.

يشار إلى أن انتصار المغرب على بلجيكا الأحد يعد الثالث لأسود الأطلس في تاريخه بكأس العالم بعد فوزه على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف في مونديال 1986، وفوزه بثلاثية دون رد أمام أسكتلندا في كأس العالم 1998.

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