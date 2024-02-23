بسبب ميسي.. ارتفاع أسعار تذكر مباريات الأرجنتين في كوبا أميركا 2024

أثار تقرير حديث صادر عن “تيكت ماستر” و”سيت غيك” ضجة في عالم كرة القدم، إذ أظهر ارتفاعاً هائلاً في أسعار تذاكر مباريات الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا 2024، التي يشارك فيها أسطورة “منتخب التانغو” ليونيل ميسي.

وبحسب التقرير كان متوسط سعر تذكرة مباراة الأرجنتين والبيرو يقدر بـ734 دولاراً عند فتح باب الشراء يوم الخميس، لكنه وصل بعد ساعات إلى 8400 دولار، على موقع تيكت ماستر.

في المقابل وصل سعر مباراة “أبطال مونديال 2022” مع تشيلي التي تعد خصماً لا يستهان به إلى 9700 دولار.

ميسي يشعل سوق التذاكر

ويُعزى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر مباريات مننخب الأرجنتين في كوبا أميركا 2024 التي تستضيفا الولايات المتحدة الصيف المقبل إلى شعبية ميسي الهائلة وقدرته على جذب الجماهير من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قلة توفر التذاكر.

ويلعب “ليو” دوراً كبيراً في انتعاش بطولة كرة القدم المحلية في الولايات المتحدة منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، حيث ساهم حضوره في رفع اسعار ساهم ميسي في ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق بشكل ملحوظ.

وارتفع متوسط سعر تذكرة “إنتر ميامي” بنسبة 400% منذ انضمام ميسي، كذلك تضاعف حضور الجماهير في الملاعب 3 مرات بالمقارنة مع الفن=ترة التي سبقت انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك جلب ميسي فوائد عديدة للفريق، من رعاة جدد إلى مشاركات في إعلانات “سوبر بول” وأفلام وثائقية.

كوبا أميركا 2024

المكان: تُقام بطولة كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة

التاريخ: بين 20 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو

المشاركون: 16 منتخباً من اتحادي الكونمبيول والكونكاكاف

مجموعات كوبا أميركا 2024

المجموعة الأولى: الأرجنتين وبيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو (تقام في 23 آذار/مارس 2024)

الأرجنتين وبيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو (تقام في 23 آذار/مارس 2024) المجموعة الثانية: المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا

المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما وبوليفيا

الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما وبوليفيا المجموعة الرابعة: البرازيل وكولومبيا والباراغواي والفائز بين كوستاريكا وهندوراس (تقام في 23 آذار/مارس 2024)