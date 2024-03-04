بسبب محمد صلاح.. خلافٌ يهدد علاقات ليفربول والاتحاد المصري

أثار قرار الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء نجم فريق ليفربول محمد صلاح للمشاركة في دورة ودّية تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر آذار/مارس الجاري، توتراً بين النادي الإنكليزي والاتحاد المصري، وفقاً لتقارير إعلامبة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أعرب ليفربول عن رفضه القاطع لقرار استدعاء صلاح، معتبراً أنّه يُخالف الأعراف الدولية المتبعة في ما يتعلق بإراحة اللاعبين الدوليين خلال فترات المباريات الدولية المُزدحمة.

وكان ليفربول قد طلب من الاتحاد المصري إراحة صلاح خلال فترة المباريات الدولية، وذلك نظراً لازدحام جدول المباريات وضغط المباريات على اللاعب، خاصةً بعد تعرّضه لإصابة في أوتار الركبة مؤخراً.

يوشارك المنتخب المصري في دورة ودّية بالإمارات، حيث سيواجه منتخب نيوزيلندا يوم 22 آذار/مارس الجاري، وفي حال فوزه سيواجه الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين تونس وكرواتيا.

ويواجه الاتحاد المصري للعبة موقفاً صعباً بين رغبة ليفربول في إراحة لاعبه، ورغبة المنتخب المصري في الاستفادة من خدمات نجمه الأبرز في هذه الدورة.

من المرجّح أن يؤثّر هذا الخلاف على علاقات ليفربول والاتحاد المصري لكرة القدم، خاصةً في ظلّ التزام النادي بدفع راتب صلاح خلال فترة تواجده مع المنتخب.