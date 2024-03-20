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بسبب تهم الفساد.. الشرطة تقتحم مقر الاتحاد الإسباني

تأتي العملية التي نفذتها الشرطة في مقر الاتحاد الإسباني ضمن سياق تحقيق أوسع نطاقًا يهدف إلى الكشف عن أي مخالفات مالية أو إدارية أو فساد.

فريق التحرير by فريق التحرير
بسبب تهم الفساد.. الشرطة تقتحم مقر الاتحاد الإسباني

في إطار تحقيق جنائي جارٍ، قامت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء بمداهمة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، بالإضافة إلى منزل الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس في الأندلس.

وتأتي هذه العملية ضمن تحقيق أوسع نطاقًا يشتمل على مزاعم فساد تتعلق بسوء الإدارة وغسل الأموال.

وشملت العملية، التي نفذتها قوات الحرس المدني وعملاء سريون، 11 عملية تفتيش في أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يتم اعتقال سبعة أشخاص.

وتزامنت المداهمة مع تواجد المنتخب الإسباني في الملعب المجاور استعداداً لمباراتين وديتين، حيث قامت السلطات بمنع دخول موظفي الاتحاد إلى المبنى، بينما خضعت وسائل الإعلام لتغطية التدريبات والمقابلات مع اللاعبين لرقابة لصيقة.

ويُذكر أن روبياليس كان قد استقال العام الماضي بعد اتهامه بالتحرش باللاعبة جيني إيرموسو، بينما واجهت فترة ولايته العديد من الجدل، بما في ذلك قراره المفاجئ بإقالة مدرب المنتخب جولين لوبتيجي قبل كأس العالم 2018، واتهامات بمخالفات متعددة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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