برشم يؤهل قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023 وإيران تطيح باليابان

قاد حارس المرمى القطري مشعل برشم منتخب بلاده للدور نصف النهائي من كأس آسيا بكرة القدم الذي يقام على أرضه بعد الفوز على أوزباكستان بركلات الترجيح 3-2، اثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتصدى برشم لثلاث ركلات ترجيح ما منح حامل اللقب بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، حيث سيواجه في المباراة المقبلة إيران الفائزة بدورها على اليابان 2-1.

في المباراة الأولى، افتتح حسن الهيدوس التسجيل لقطر بكرة خادعة ارتدت من الحارس اوتكير يوسوبوف إلى داخل المرمى (27)، وتساوت الكفة في الدقيقة 59 عبر هدف من أوديلجون حمروبيكوف.

وفي ركلات الترجيح سجل لقطر أكرم عفيف، وسلطان حسين البريك، وبيدرو ميغيل كوريا وأهدر المعز علي المهدي علي، في المقابل سجل لأوزباكستان أوتابيك شوكوروف وشوهبوز عمروف، وصد برشم تسديدات روستمجون أشورماتوف، وزافارمراد عبدالرحمتوف، وجلال الدين ماشريبوف.

وفي المباراة الثانية، افتتحت اليابان التسجيل في الشوط الأول عبر هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، قبل أن يعود الإيرانيون في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق محمد محبي في الدقيقة 55.

وأهدى علي رضا جاهان بلاده هدف الفوز وبلوغ المربع الذهبي في الثواني الأخيرة من الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن ضائع من ركلة جزاء 90+6.