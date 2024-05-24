برشلونة يقيل تشافي ويتطلع إلى فليك

أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الجمعة إقالة مدربه تشافي هرنانديز من منصبه، وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الموسم الحالي.

وسيقود تشافي الفريق في مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام إشبيلية الأحد المقبل، قبل أن يترك منصبه رسميًا.

وأعرب نادي برشلونة في بيان رسمي عن شكره لتشافي على جهوده المبذولة خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته التدريبية المستقبلية.

وأشار البيان إلى أن النادي سيكشف عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول في الأيام المقبلة.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الألماني هانزي فليك، المدرب السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، هو المرشح الأبرز لخلافة تشافي في منصب المدير الفني لبرشلونة.

يأتي قرار إقالة تشافي بعد تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي، حيث فشل في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية، وأقصي من ربع نهائي كأس الملك.