برشلونة يقدم فيتور روكي للجماهير

قدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه البرازيلي الجديد، فيتور روكي، القادم من بارانينسي البرازيلي، خلال حفل أقيم في ملعب مونتجويك.

ومنح النادي الكتالوني لاعبه الجديد البالغ من العمر 18 عاماً الرقم 19 وهو نفس الرقم الذي استهل به النجم الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته في برشلونة.

وقال برشلونة في منشور على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن “فيتور روكي سيرتدي القميص رقم 19 مع الفريق الأول”.

وأنهى فيتور روكي الجدل حول طلبه ارتداء القميص الذي يحمل رقم 10، الذي اشتهر به ميسي، والذي انتقل إلى أنسو فاتي قبل إعارته لبرايتون الإنكليزي.

وسيتحتم على برشلونة الانتظار قبل اشراك اللاعب الجديد كونه لم يحصل بعد على موافقة رابطة الدوري الإسباني بشأن قيده في القائمة.