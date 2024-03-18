برشلونة يفوز على أتليتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

حقق برشلونة فوزًا مهماً على مضيفه أتليتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيطر البلوغرانا على مجريات المباراة منذ البداية ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

وافتتح البرتغالي جواو فيلكس التسجيل في الدقيقة 38.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

واختتم فيرين لوبيز التسجيل في الدقيقة 65.

برشلونة في المركز الثاني

ورفع النادي الكتلوني رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثاني في الترتيب.

وتوقف رصيد أتليتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.