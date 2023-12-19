برشلونة يبحث عن بديل لغافي بالإعارة

يبحث فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق مطلع العام الجديد عن بديل للاعبه المصاب غافي، لكنه على سبيل الإعارة كونه غير قادر على القيام بتعاقدات.

وتعرّض غافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال خوضه لمباراة مع منتخب بلاده إسبانيا ضد جورجيا خلال الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في 19 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وقال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني في تصريح لـ “وكالة الأنباء الإسبانية الدولية” (EFE) إن التركيز ينصب حالياً على إيجاد لاعب خط وسط بديل لغافي في كانون الثاني/يناير في صفقة مماثلة لتلك التي قام بها النادي مع الهولندي إدغار ديفيدز في عام 2004.

وكان النادي الكتالوني استعار ديفيدز من يوفنتوس الإيطالي في موسم 2003/2004 حيث قدم آداءً مميزاً نقل الفريق به من المركز السابع إلى الوصافة بعدما كان بديلاً في صفوف السيدة العجوز.

ويحتل البرشا حاليا المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن جاره جيرونا المتصدر (44 نقطة) و7 نقاط عن خصمة اللدود ريال مدريد (42 نقطة).

ولا يستطيع برشلونة وفي ظل الأزمات المالية التي يعاني منها وبحسب قوانين اللعب النظيف في الدوري التعاقد مع لاعبين جدد، لذا لن يكون أمامه غير ضم لاعب جديد على سبيل الإعارة.

وقال لابورتا: “إذا تمكنا من تحقيق متطلبات اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري، فإن الفكرة هي أن يكون لدينا لاعب خط وسط يعوّض خسارة غافي.. سيكون الانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما فعلنا قبل سنوات عدة مع إدغار ديفيدز”.

وسيتعين على برشلونة استكشاف سوق الانتقالات المتاحة للإعارة حصراً، كما فعلوا مع ديفيدز حينما غادر الهولندي بعد 6 أشهر فقط مع انتهاء الموسم لعدم الاتفاق مع يوفنتوس على انتقال دائم.

ويعمل برشلونة على التعاقد مع مهاجم أتليتيكو باراناينسي البرازيلي فيتور روكي الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 30 مليون يورو مع 31 مليون يورو إضافية مستحقة في إضافات محتملة كجزء من اتفاق تم التوصل إليه الصيف الماضي.

وقال لابورتا” نعمل على أن يصل في نهاية كانون الأول/ديسمبر أو بداية كانون الثاني/يناير.. ونريده هنا في أسرع وقت ممكن.. لقد أخبرني ديكو (البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي) أن فيتور موهوب جداً، لذلك نتوقع منه أن يساعدنا كثيرً”.