دوري أبطال أوروبا.. مباراة مثيرة بين برشلونة ونابولي في ذهاب دور الـ16

بعد أن عانى من الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات في مواسم متتالية، يأمل برشلونة في محو هذه الصورة عندما يلتقي نابولي اليوم الأربعاء في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مباراة الذهاب من دور الـ16.

يحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، حيث تغلب العملاق الكتالوني على سيلتا فيجو بفوز صعب 2-1 في مباراته الأخيرة بالدوري.

بينما يحتل نابولي المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي في الوقت الحالي ولم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث تعادل مع جنوة 1-1 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يتمتع برشلونة بسجل حافل في مواجهاته أمام نابولي على الساحة الأوروبية، حيث فاز بخمس من أصل 8 مباريات لعبها الفريقان، مقابل فوز واحد لنابولي.

واللقاء السابق بين برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا كان في عام 2019 – 2020 وانتهى بفوز برشلونة بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وكان اللقاء الأوروبي السابق بين الفريقين في نسخة 2021 – 2022 من الدوري الأوروبي، وانتهى بفوز برشلونة بنتيجة 4-2.

خسر برشلونة اثنتين من آخر 3 مباريات ضد منافسين إيطاليين في دوري أبطال، قبل هذا اللقاء فاز برشلونة مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات خارج ملعبه في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

وسيقود نابولي المدرب الجديد فرانشيسكو كالزونا حيث ستشاهد جماهيره فريقها لأول مرة تحت قيادة الإيطالي، ويعاني حامل لقب الدوري الإيطالي في الدوري هذا الموسم، لكنه يأمل في تغيير مساره في أوروبا.

تشكيل الفريقين في مباراة برشلونة ونابولي في ذهاب دور الـ16

من ناحية أخرى، عاد برشلونة إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا بعد خروجه مرتين متتاليتين من دور المجموعات. يحتل النادي الكاتالوني حاليًا المركز الثالث في الدوري الإسباني، ويتطلع إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي على الرغم من مستواه غير المرضي لجمهوره على أرض الملعب.

ويتوقع أن تضم تشكيلة نابولي: ميريت؛ دي لورينزو، رحماني، أوستيغارد، مازوتشي؛ أنجويسا، لوبوتكا، تراوري؛ بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

أما تشكيلة برشلونة يتوقع أن تضم: تير شتيجن؛ كوندي، أراوجو، كوبارسي، كانسيلو؛ بيدري، كريستنسن، دي يونج؛ روكي، ليفاندوفسكي، يامال.