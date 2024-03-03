موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق أتلتيك بلباو فريق برشلونة اليوم الأحد، على ملعب “سان ماميس باريا”، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

يقدم أتلتيك بلباو موسما جيدا تحت قيادة مدربه “إرنستو فالفيردي” ويسعى للعودة إلى دوري أبطال أوروبا من جديد، ويحتل فريق “الباسك” حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد الرابع بفارق 3 نقاط.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة حتى الآن، متخلفا عن المتصدر ريال مدريد بفارق 8 نقاط، ومن المثير للدهشة أن الفريق الكتالوني يلعب بشكل أفضل منذ أن أعلن المدرب “تشافي هيرنانديز” رحيله في الصيف، حيث فاز الفريق في الدوري بأربع من آخر خمس مباريات.

يواصل العملاق الكتالوني مشواره في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل 1 ـ 1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد نابولي الإيطالي.

يأمل برشلونة في تحقيق فوز جديد بعد نجاحه الأسبوع الماضي في سحق خيتافي في الدوري بأربعة أهداف للاشيء، بينما يدخل أتلتيك بلباو اللقاء بعد أن نجح في الصعود لنهائي كأس الملك لمواجهة مايوركا بعد فوزه على أتليتكو مدريد 3 ـ صفر.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيك بلباو

يتمتع برشلونة بسجل تاريخي مثير للإعجاب ضد أتلتيك بلباو، حيث فاز العملاق الكتالوني في 121 من أصل 240 مباراة لعبها الفريقان، مقابل 80 انتصارا لأتلتيك بلباو.

ولم يحقق أتلتيك بيلباو أي فوز في آخر 8 مباريات ضد برشلونة في الدوري الإسباني وفشل أيضا في هز شباك برشلونة في آخر 4 مباريات بالدوري.

بعد سلسلة من 4 انتصارات خارج ملعبه ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، فاز برشلونة في اثنتين من آخر خمس مباريات من هذا النوع في المسابقة.

لم يخسر برشلونة في آخر 6 مباريات خارج أرضه ضد فرق من منطقة الباسك في الدوري الإسباني، حيث جاءت هزيمته السابقة بفارق 1-0 في عام 2019، أيضا لم يخسر برشلونة في آخر 12 مباراة خارج أرضه في الدوري الإسباني.

التقى برشلون وأتلتيك بلباو مرتين هذا الموسم، في الجولة الأولى من الدوري، حقق برشلونة الفوز على أرضه 0 ـ 1، بينما ثأر أتلتيك بلباو لهزيمته في كأس الملك، ليحقق فوزا بنتيجة 2 ـ 4، على أرضه بعد اللجوء لوقت إضافي لتحديد الفائز.

يتألق برشلونة بشكل ممتاز على أرضه في الدوري الإسباني، حيث حقق 10 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة فقط، وحافظ برشلونة على سجله الخالي من الهزائم خارج أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث حقق 7 انتصارات و5 تعادلات.

ويواصل أتلتيك الصراع على مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا، والفوز في هذه المباراة، وبالتالي الحصول على 3 نقاط، وهو ما يسمح لفريق الباسك بالتعادل مع أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الرابع حاليا، حيث أظهر الفريق هذا الموسم نتائج أفضل بكثير من الموسم السابق، حيث تواجد في منطقة المنافسة الأوروبية ووصل إلى نهائي كأس الملك.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

يواجهة فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق أتلتيك بلباو في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني اليوم الأحد الموافق 3 مارس/أذار 2024.

ويلعب الفريقان على ملعب “سان ماميس باريا” الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تشكيلة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

سيغيب داني فيفيان ونيكو ويليامز عن هذه المباراة لأسباب تأديبية، كما سيغيب أندير هيريرا عن أتلتيك، وهناك شكوك حول مشاركة يوري بيرشيش وراؤول جارسيا في المباراة.

ويمتلك برشلونة أيضا لاعبين مصابين، وهم ماركوس ألونسو وأليخاندرو بالدي وجافي وفيران توريس.

وفيما يتعلق بالتشكيلة الأساسية لأتلتيك، في حراسة المرمى، سيلعب أوناي سيمون، وفي الدفاع، سيتواجد أوسكار دي ماركوس في الجهة اليمنى، مع إيتور باريديس ويراي ألفاريز في الوسط، ويلعب إرنستو فالفيردي على الجهة اليسرى.

في خط الوسط. من المرجح أن يشارك إنيجو رويز دي جالاريتا وأليكس بيرينجير وإيناكي ويليامز في الملعب، وقد يلعب بينات برادوس أو ميكيل فيسجا، بينما أقرب إلى الهجوم، يمكن أن يكون أويهان سانسيت أو أوناي جوميز، ومن المرجح أن يكون المهاجم الوحيد هو جوركا جوروزيتا.

وفي تشكيلة برشلونة، من المرجح أن يبدأ مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، مع جواو كانسيلو ورونالد أروجو وجولز كوندي في الدفاع، بالإضافة إلى باو توريس.

في خط الوسط، يتوقع الجميع رؤية فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان وأوريول روميو، وفي الهجوم سيلعب روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال وجواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

يمكن متابعة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الأسبوع 27 للدوري الإسباني على مجموعة قنوات beIN sports الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع المباراة برشلونة وأتلتيك بلباو عبر قناة beIN sports HD1، ويعلق على المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.