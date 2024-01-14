الـ DNA لبرشلونة مفتاح الفوز على ريال مدريد في كأس السوبر

قال مدير برشلونة الرياضي، رود ديكو، إن فريقه يحتاج إلى إظهار جينات الـ DNA لبرشلونة، إذا أراد الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في الرياض.

ويواجه برشلونة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أن فاز على أوساسونا بهدفين في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

وقال ديكو في تصريحات لشبكة “Movistar+” الإسبانية: “لقد لعبنا مباراة جيدة مع أوساسونا، وهذا كان مهمًا.. أردنا الفوز والتأهل إلى النهائي وما نريده هو الفوز بالألقاب”.

وأضاف: “لقد كنا أفضل في الشوط الثاني، خاصةً بعد دخول بيدري، وجواو فيليكس..لقد منحونا المزيد من التوازن والاستحواذ، وهو ما ساعدنا على الفوز على فريق مثل أوساسونا الذي تنافس جيدًا وحصل على فرص”.

ديكو: DNA لـ برشلونة مفتاح الفوز على ريال مدريد في كأس السوبر

وتابع ديكو: “الآن، نحتاج إلى إظهار “جين البطولة” ضد ريال مدريد.. لقد قدموا مباراة مذهلة ضد أتلتيكو مدريد، ونحن نعرف أنهم منافسون أقوياء”.

وأوضح ديكو أن فرص جواو فيليكس، في المشاركة في المباريات المقبلة ستعتمد على أدائه، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الموجودة في الهجوم مع فيران توريس.

برشلونة يواجه ريال مدريد بطريقة مختلفة

ومن جانبه، أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن الفريق سيواجه ريال مدريد بطريقة مختلفة عن مباراة أوساسونا.

وقال هيرنانديز، إن برشلونة سيعتمد على “جينات الـD.N.A لبرشلونة ومنهجيتنا المعتادة”.

وأضاف خلال تصريحاته عقب مباراة أوساسونا: سيتعين على برشلونة أن يكون في حالة جيدة بدنيًا وذهنيًا إذا أراد الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأكد تشافي، أن برشلونة واجه بعض الصعوبات أمام أوساسونا لأفضلية المنافس، وتنظيمه دفاعيًا بعكس فريقه.

وعن الدفع بجواو فيلكس وبيدري ثنائي الفريق قال مدرب برشلونة: كانا رائعين وقدما مباراة قوية، لعبا كما طلبت منهما، بيدري جاهز لمواجهة النهائي، لعب نصف ساعة رائعة أمام أوساسونا.

وأكد تشافي جاهزية لاعبي الفريق لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، مبينًا أنه يملك رقمًا مميزًا أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنافس التقليدي.