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باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند يطيحان ببرشلونة وأتلتيكو مدريد ويحجزان مكانين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح باريس سان جيرمان في قلب تأخره ذهاباً (2-3) بتحقيق فوزٍ عريض على أرضية ملعب “مونتجويك” في برشلونة بنتيجة 4-1.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت ملاعب أوروبا مساء الثلاثاء، أحداثاً دراماتيكية حاسمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ودع عملاقان إسبانيان البطولة، هما برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما واصل باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مشوارهما نحو المجد الأوروبي، بعد حسمهما بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي.

برشلونة

انتصار عريض لباريس سان جيرمان في معقل برشلونة

نجح باريس سان جيرمان في قلب تأخره ذهاباً (2-3) بتحقيق فوزٍ عريض على أرضية ملعب “مونتجويك” في برشلونة بنتيجة 4-1.

وفرض الفريق الفرنسي سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، مستفيداً من النقص العددي الذي طال صفوف برشلونة بعد طرد المدافع رونالد أراوخو في الدقيقة 29.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من عثمان ديمبلي وفيتينا وكيليان مبابي ، بينما أحرز رافينيا الهدف الوحيد لبرشلونة.

ريمونتادا دورتموند تُطيح أتلتيكو مدريد

وفي ألمانيا، نجح بروسيا دورتموند في قلب تأخره ذهاباً (1-2) بتحقيق فوزٍ مثيرٍ على أرضية ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في دورتموند بنتيجة 4-2.

مواجهات نارية في نصف النهائي

وبهذا التأهل، ينتظر باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند معرفة هوية خصميهما في الدور نصف النهائي، حيث ستُجرى قرعة هذا الدور في وقت لاحق.

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