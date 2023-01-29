برايتون يصعق ليفربول في الدقيقة القاتلة 2 – 1 في كأس انجلترا

صعق برايتون ضيفه ليفربول في الدقيقة القاتلة من الوقت بدل الضائع ليفوز عليه بهدفين مقابل هدف بعد ظهر اليوم الأحد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي، وبالتالي يصعد إلى الدور الخامس وينهي مشوار ليفربول في المسابقة.

وافتتح ليفربول التسجيل عبر اليوت بتمريرة من محمد صلاح في الدقيقة 30، ليسجل برايتون هدف التعادل سريعاً عن طريق دانك بتمريرة من لامبتي في الدقيقة 39، قبل أن يصعق ليفربول بهدف رائع قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق ميتوما بتمريرة من استوبينيان.

وبذلك فشل ليفربول في الثأر من برايتون الذي هزمه بثلاثية نظيفة عندما استضافه على ملعب “أميكس” في 14 كانون الثاني / يناير الحالي في المرحلة العشرين من الدوري.

وعلق مدربه الالماني يورغن كلوب على الخسارة وقتها قائلاً”: لا أستطيع تذكر مباراة أسوأ خاضها الفريق من تلك التي مني فيها بالهزيمة المؤسفة أمام برايتون.”

وعانى ليفربول الذي يغيب عن صفوفه الكثير من الركائز الاساسية بسبب الاصابة، الأمرين أمام برايتون هذا الموسم حيث ارغمه الاخير على التعادل 3-3 في المرحلة التاسعة من الدوري في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في تراجع مخيف مقارنة مع المواسم الماضية، آخرها الموسم الماضي عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رباعية تاريخية.