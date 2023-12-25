مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر اليوم 25-12-2023 بث مباشر

يستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مواجهة مصرية من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بحضور جماهيري كامل العدد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت مصر.

النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، كعادته في كل البطولات المحلية الأخرى، حيث أنه هو الأكثر تتويجا في بطولات الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى كونه الأكثر فوزا بلقب دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر بالفيديو

تقدم قناة أبوظبي الرياضية خدمة البث المباشر بالفيديو عبر منصة “يوتيوب” ليتمكن كل الجمهور المصري والعربي من مشاهدة المباراة بشكل مجاني من أي مكان في العالم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وبالإضافة إلى خدمة البث المباشر المجاني عبر الإنترنت، تنقل قنوات أبوظبي الرياضية المباراة مجانا، عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 على تردد 12091، بمعدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المصرية المباراة مجانا للجمهور في مصر والوطن العربي، على القمر الصناعي نايل سات، عبر التردد 10853، بمعدل ترميز 27500ن واستقطاب أفقي.

معلقو مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يتولى محمد عفيفي التعليق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا من خلال قنوات أون تايم سبورتس 1، بينما يعلق عصام عبده على اللقاء في قناة أبوظبي الرياضية 1.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول “كريم الدبيس”

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، أنتوني موديست

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني، أحمد رمضان، رجب نبيل، محمد شكري

خط الوسط: محمد إبراهيم، أحمد قندوسي، محمد عادل، محمد توني، محمود زلاكة

المهاجم الوحيد: جون إيبوكا

سجل الأبطال

يتصدر النادي الأهلي سجل الأبطال في مسابقة كأس السوبر المصري، حيث سبق له الفوز بالبطولة 13 مرة، ويأتي خلفه الزمالك برصيد 4 بطولات فقط، وفازت أندية المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش باللقب مرة واحد فقط لكل منهم.

وتشهد نسخة البطولة الجديدة المقامة حاليا في الإمارات لأول مرة بمشاركة 4 فرق، الظهور الأول لأندية فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، لكن بيراميدز سبق له المشاركة من قبل والحصول على الميدالية الفضية.