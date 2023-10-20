بايرن ميونيخ يدافع عن مزراوي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أنه أجرى هذا الأسبوع “محادثة مفصلة وواضحة” مع لاعبه المغربي نصير مزراوي، مؤكداً بقاءه في النادي، بعدما أبدى تعاطفه مع فلسطين إزاء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة.

ودافع النادي في بيان نشره الجمعة على موقعه عن مزراوي واصفاً إياه بأنه محبّ للسلام ويرفض الحرب.

ونقل عن الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريسن قوله: “أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم، بوصفه شخصاً محباً للسلام، ولم يقصد أبداً التسبّب في أيّ إزعاج من خلال منشوراته”.

وكان مزراوي قد نشر مقطع فيديوعلى خاصية الستوري في حسابه على “إنستغرام” قال فيه: “اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوي الجرحى” وأرفقه بعلم مرفرف لفلسطين.

Statement of FC Bayern Munich regarding Noussair Mazraoui.



? https://t.co/xaOkAN0Z4T — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) October 20, 2023

وقال لاحقاً في حوار مع صحيفة “بيلد” الألمانية: “سأكون دوماً في خدمة السلام والعدالة في هذا العالم. وهذا يعني أنني سأكون دائماً ضد كل أشكال الإرهاب والكراهية والعنف… يُقتل أبرياء يومياً، بسبب هذا الصراع الرهيب الذي خرج عن السيطرة. علينا جميعاً أن نكون ضده ونعلن معارضتنا له. هذا أمر غير إنساني ببساطة”.

وأشار بيان النادي البافاري إلى أن مزراوي أعلن “إدانته كل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية”.

واضاف أن “بايرن ونصير مزراوي يعارضان بشدة نقل صراع الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا، الملتزمة بالسلام”. وتابع: “لا مكان للكراهية والعنف من أيّ نوع، في الثقافة السياسية بألمانيا”.

وشدد البيان على أن بايرن “يقف إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل.. وأن لا شيء يبرّر قتل الأطفال والعائلات”.

وذكر البيان أن “بايرن يعتقد بأن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة، خصوصاً في أصعب اللحظات”. وأضاف: “سيبقى نصير مزراوي ضمن تشكيلة بايرن ميونيخ، لكنه سيغيب عن الملاعب بسبب إصابة تعرّض لها”.