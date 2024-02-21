بايرن ميونيخ وتوخيل ينفصلان ودّياً نهاية الموسم

قرر نادي بايرن ميونيخ ومدرب الفريق توماس توخيل إنهاء علاقتهما العملية بشكل ودّي نهاية الموسم الجاري، وفقاً لبيان رسمي على موقع بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

ويمتد عقد توخيل مع الفريق البافاري حتى 30 حزيران/يونيو 2025 لكن تم التوافق على التعاقد مبكراً بعد محادثات بنّاءة بين الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسين وتوخيل.

وقال دريسين في البيان: “توصلنا إلى قرار بإنهاء تعاوننا بالتراضي خلال محادثات جيدة ومفتوحة مع توخيل. هدفنا هو تبني اتجاه كروي جديد مع مدرب جديد لموسم 2024/2025. إلى ذلك الحين، كل فرد داخل النادي ملزم جوهريًا بتحقيق أكبر حد ممكن من النجاح في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الألماني”.

وأضاف: “كما أحمّل الفريق المسؤولية بشكل صريح بهذا الخصوص. خصوصًا في دوري الأبطال، بعد الخسارة 1-0 في مباراة الذهاب أمام لاتسيو، نحن مقتنعون بقدرتنا على الوصول إلى ربع النهائي أمام جماهيرنا في ملعب أليانز أرينا”.

من جانبه قال توخيل: “اتفقنا على إنهاء علاقتنا المهنية بنهاية هذا الموسم. وسأواصل طبعًا وحتى ذلك الحين فعل كل ما بوسعي مع طاقمي التدريبي لتحقيق أعلى قدر ممكن من النجاح”.

وتولى توخيل تدريب بايرن في آذار/مارس 2023 بعد جوليان ناغلسمان. وبعد ما يزيد عن شهرين بقليل، كان يحتفل بالفوز مع النادي بلقب الدوري الألماني.