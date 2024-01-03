باريس سان جيرمان يعدل عن فكرة شراء ستاد دو فرانس

أكدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنها عدلت عن فكرة شراء او الحصول على الامتياز الجديد لملعب “ستاد دو فرانس”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في النادي إن الأخير درس الملف “بجدية عالية لكن تبين أن الشراء ليس الخيار الأفضل”، وبالتالي لم يتقدم كأحد المرشحين بنهاية المهلة المحددة اليوم الأربعاء.

وكانت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية قد نشرت خبراً أكدت فيه تراجع إدارة متصدر الدوري المحلي عن فكرة الاستحواذ على الملعب الكائن في ضاحية سان دوني الباريسية.

وذكرت تقارير صحافية سابقة أن باريس سان جيرمان حوّل اهتمامه باتجاه “ستاد دو فرانس” بعد وصول المفاوضات بين رئيس النادي القطري ناصر الخليفي وبلدية العاصمة حول شراء ملعب “بارك دي برانس” لحائط مسدود، بعدما أكدت رئيسة البلدية آن هيدالغو مطلع 2023 أن الملعب “ليس معروضاً للبيع”.