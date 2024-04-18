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موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ستُقام مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في أحد يومي 30 أبريل أو 1 مايو

فريق التحرير by فريق التحرير

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي موعداً جديدا مع بوروسيا دورتموند الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأهلهما بشكل رسمي عقب إقصاء برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين في ربع النهائي.

باريس

انتصار كبير لباريس سان جيرمان على برشلونة

حقق باريس سان جيرمان فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-1 على برشلونة في إياب ربع النهائي، ليُعوض خسارته 3-2 في مباراة الذهاب، ويتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 6-4.

وافتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 12، لكن سرعان ما عاد باريس سان جيرمان من خلال ثلاثة أهداف متتالية من عثمان ديمبيلي، فيتينيا، وكيليان مبابي (هدفان) في الدقائق 40، 54، و 61 على التوالي.

وحسم مبابي النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 90 ليقود باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة 4-1 والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

عودة قوية لبوروسيا دورتموند

في المقابل، نجح بوروسيا دورتموند في قلب تأخره 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، ليفوز إيابا بنتيجة 4-2، ويتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 5-4.

وكان قد افتتح يوليان براندت التسجيل لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 34، قبل أن يضيف ماتسين الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط. وعاد أتلتيكو مدريد من التأخر بهدفين ليتعادل في الشوط الثاني، حيث سجل هوميلس هدفًا ذاتيًا في الدقيقة 50، وأضاف أنخل كورويا هدفًا آخر في الدقيقة 64.

لكن بوروسيا دورتموند لم يستسلم، وسجل هدفين في آخر 15 دقيقة ليحسم النتيجة لصالحه. وفي الدقيقة 71، سجل نيكلاس فولكروغ الهدف الثالث، قبل أن يضيف سابيتزر هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 74.

مواجهة قوية في نصف النهائي

ستُقام مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في أحد يومي 30 أبريل أو 1 مايو، بينما ستُلعب مباراة الإياب في أحد يومي 7 أو 8 مايو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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