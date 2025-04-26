صراع ناري.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، مساء اليوم السبت، إلى ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث يستعد ريال مدريد وبرشلونة لخوض مواجهة تاريخية في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025.

صراع متجدد على لقب الكأس

تحمل المواجهة طابعًا خاصًا، إذ تمثل فصلاً جديدًا في الصراع الأزلي بين الفريقين، حيث يتطلع كل منهما إلى تعزيز رصيده من البطولات وإثبات تفوقه في هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك أسبانيا 2025

وتنطلق صافرة بداية موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك أسبانيا، في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

مشوار الفريقين نحو النهائي

بلغ ريال مدريد المباراة النهائية بصعوبة، بعدما تجاوز عقبة ريال سوسيداد في نصف النهائي بنتيجة إجمالية 5-4 في مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، نجح برشلونة في بلوغ النهائي بعد إقصائه أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة الإجمالية (5-4) في مباراتي الذهاب والإياب.

مواجهات الكلاسيكو هذا الموسم

شهد الموسم الحالي ثلاث مواجهات سابقة بين الفريقين:

فاز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني، وتجدد اللقاء في نهائي السوبر الإسباني مطلع العام الحالي، حيث انتصر الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

من المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددًا في كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني يوم 11 مايو المقبل.

جدل حول التحكيم قبل اللقاء

أثارت الساعات الأخيرة جدلاً واسعًا بعد انتشار تقارير عن نية ريال مدريد الانسحاب من المباراة، اعتراضًا على طاقم التحكيم.

لكن النادي الملكي حسم الجدل بإصدار بيان رسمي أكد فيه مشاركته بشكل طبيعي في النهائي، نافياً صحة الأنباء المتداولة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025

سيتم نقل مباراة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، عبر قناتي SSC EXTRA 3 HD وSSC5 HD، بالإضافة إلى تطبيق شاهد، ما يتيح لعشاق الكلاسيكو متابعة أحداث النهائي المنتظر عبر شاشات التلفاز أو عبر البث المباشر.

التشكيل المتوقع للمباراة

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية التشكيلات المتوقعة للفريقين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، وجاءت كما يلي:

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس إسبانيا 2025

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فيدي فالفيردي، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، جود بيلينغهام، لوكا مودريتش

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا 2025

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيغو مارتينيز، مارتن جيرارد

الوسط: بيدري، فرينكي دي يونغ، داني أولمو

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا