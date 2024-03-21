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تشافي هيرنانديز يواجه عقوبة الإيقاف قبل الكلاسيكو

سيعود تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لقيادة فريقه في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراتين إثر طرده في المباراة أمام اتلتيكو مدريد.

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تشافي

سيغيب تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، عن مباراتين في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد طرده في مباراة أتلتيكو مدريد، ليغيب عن مواجهتي لاس بالماس وقادش، قبل العودة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 21 نيسان/أبريل المقبل.

وتعرض تشافي للطرد في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها برشلونة 3-0 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ولم يكن المدرب راضٍ عن قرار الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز بعدم منح إنذار بسبب خطأ على إيلكاي غوندوغان، وتم إنذاره بسبب احتجاجه.

بعد لحظات، حصل على البطاقة الصفراء الثانية لاعتراضه على قرار بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه.

ويلعب برشلونة أمام لاس بالماس في 30 آذار/مارس الجاري وقادش في 13 نيسان/أبريل القادم، حيث سيتولى أوسكار هيرنانديز، المدرب المساعد والأخ الأكبر لتشافي، مسؤولية المباراتين في غياب شقيقه.

يذكر أنها المرة الثانية التي يطرد فيها لاعب برشلونة السابق هذا الموسم بعد الأولى أمام خيتافي.

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