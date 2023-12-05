انتصار آسيوي ثمين للاتحاد في ليلة عودة حجازي

في ليلة عودة المدافع الدولي المصري، أحمد حجازي بعد غياب 191 يوما بسبب الإصابة، حقق نادي اتحاد جدة السعودي، الفوز على نادي سباهان أصفهان الإيراني، 2-1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وكانت آخر مشاركات حجازي، مع فريق اتحاد جدة، ضد نادي الفيحاء السعودي، في ختام جولات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، عندما أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وأقيمت مباراة اتحاد جدة، وسباهان أصفهان، مساء الاثنين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبد الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة دوري أبطال آسيا.

مشاركة متميزة للمدافع المصري

وشارك المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، في اللقاء حتى الدقيقة 76، وقدم مستوي متميز طمأن جماهير “النمور” على قدرة اللاعب على المشاركة في كأس العالم للأندية القادمة، التي تبدأ مبارياته بعد أسبوع بلقاء اتحاد جدة السعودي ضد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا.

وقبل اللقاء، قال حجازي، قائد اتحاد جدة السعودي، في المؤتمر الصحفي: “إنني سعيد جدا بالعودة، وإن أسعد لحظات لاعب كرة القدم هي اللعب”.

أهداف مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

الدقيقة 14: يتقدم اتحاد جدة بواسطة مهاجمه صالح العمري

الدقيقة 48: يتعادل رامين رضائيان لنادي إسباهان

الدقيقة 69: يحرز جوتا نجم اتحاد جدة هدف فريقه الثاني.

وبهذا الفوز حسم اتحاد جدة السعودي، صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز 5 مباريات، وخسارة مباراة.

بينما حل سباهان أصفهان الإيراني، وصيفا بالمجموعة، برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن نادي القوة الجوية العراقي، الذي حل بالمركز الثالث بالمجموعة بنفس الرصيد، حسب لوائح البطولة.