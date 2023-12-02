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الهلال يقسو على النصر ويبتعد بصدارة الدوري السعودي

حقق الهلال فوزا ثمينا على النصر في الدوري السعودي ليعزز صدارته للمسابقة، في ليلة شهدت اعتراضات قوية من البرتغالي رونالدو نجم النصر.

فريق التحرير by فريق التحرير
الهلال والنصر

فاز الهلال على النصر بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما  بالجولة 15 من الدوري السعودي الممتاز، ليواصل صدارته للمسابقة.

افتتح أهداف الهلال سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة 64 ، فيما سجل ميتروفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 89 والدقيقة 90+2.

وابتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة ووسع الفارق بينه وبين النصر أقرب منافسيه إلى 7 نقاط  حيث توقف رصيد نادي النصر عند 34 نقطة .

وشهدت المباراة طرد علي البليهي لاعب الهلال في الدقيقة 90 + 3  كما شهدت تسجيل هدف لصالح النصر في مرمى الهلال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واعترض رونالدو على التحكيم أكثر من مرة، حيث طالب باحتساب هدفه الملغي، ثم طالب الحكم بعد ذلك باحتساب ركلة جزاء، وعندما صنع هدف في آخر المباراة ألغي من جديد بسبب التسلل، ليواصل البرتغالي اعتراضاته على التحكيم.

وهتفت جماهير الهلال خلال المباراة باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في محاولة للتأثير على تركيز كريستيانو الذي رد بابتسامة وإرسال قبلات لجماهير الفريق الأزرق.

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فريق التحرير

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