الهلال والنصر في قمة نارية بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

تترقب جماهير كرة القدم السعودية اللقاء المنتظر بين فريقي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، والذي سيقام عند الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأنهى الفريقان استعداداتهما للقمة المنتظرة، وتشابهت التدريبات الأخيرة في معسكري النصر والهلال في مجملها إلى حد كبير، إذ كان التركيز فيها منصباً على الجانب النفسي، وطغى عليها الطابع الترفيهي الخفيف، وسط أجواء مرحة بين اللاعبين والطواقم الفنية.

وكان الهلال تمكن من تخطي فريق الاتحاد في نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تخطى النصر نظيره الخليج، بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز الهلال اللقب 10 مرات، بفارق ثلاثة عن الأهلي صاحب الرقم القياسي، فيما توّج النصر بلقبه السادس عام 1990.

ويأمل النصر في مصالحة جماهيره والتتويج بكأس الملك لإنقاذ الموسم بلقب على أقلّ تقدير.

ويبحث نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إحراز لقبه المحلي الأول مع الفريق الأصفر، منذ انضمامه بصفقة خيالية في كانون الثاني / يناير 2023، علماً أنه قاده إلى إحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال في آب / أغسطس 2023 بالطائف، على حساب الهلال بالذات 2-1 بعد التمديد.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا.

وأدار هيريرا ثلاث مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث أدار مباراة الهلال والخليج والنصر والحزم، بالإضافة إلى مباراة الاتحاد والحزم.

وسيتواجد هيريرا ضمن قائمة الحكام في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والنصر عبر قناة ssc sport السعودية الرياضية التى لها الحقوق الكاملة فى بث ونقل مباريات الأندية السعودية فى مختلف البطولات .

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت، وذلك بعد الاشتراك في تطبيق “شاهد” الذي يوفر بثاً حصرياً للمباريات.

تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

ياسين بونو. خط الدفاع: ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، سعود عبد الحميد .

ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، سعود عبد الحميد خط الوسط: رينان لودي، روبن نيفيز، سيرغي سافيتش.

رينان لودي، روبن نيفيز، سيرغي سافيتش. خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، ميكايل ديلجادو.

تشكيلة النصر المتوقعة:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

ديفيد أوسبينا. خط الدفاع: أليكس تيليس، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، سلطان الغنام.

أليكس تيليس، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، سلطان الغنام. خط الوسط: عبدالله الخيبري، أيمن يحيى سالم، بروزوفيتش.

عبدالله الخيبري، أيمن يحيى سالم، بروزوفيتش. خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن الغريب.