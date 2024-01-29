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الهلال ضد إنتر ميامي اليوم 29 يناير 2024.. توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تتجه انظار عشاق كرة القدم نحو ملعب المملكة آرينا لمتابعة المباراة المرتقبة لفريقي الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي في افتتاح بطولة كأس موسم الرياض 2024

فريق التحرير by فريق التحرير
الهلال وانتر ميامي

يستعد نادي الهلال السعودي، متصدر الدوري السعودي، اليوم لمواجهة قوية ضد نادي إنتر ميامي الأميركي، ضمن فعاليات كأس موسم الرياض 2024.

وتعد البطولة التي تضم إلى الهلال وإنتر ميامي أيضاً النصر السعودي، من أهم فاعليات موسم الرياض، كونها تجمع كوكبة من اللاعبين البارزين حول العالم يتقدمهم أسطورتي البرتغال كريستيانو رونالدو والأرجنتين ليونيل ميسي وكذلك الأوروغوياني لويس سواريز والإسبانيين سيرجييو بوسكيتس وجوردي ألبا،

موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي والقنوات الناقلة 29-01-2024

موعد وتوقيت مباراة الهلال وإنتر ميامي الأميركي

وتجمع المباراة الأولى مساء اليوم 29 كانون الأثاني/يناير على أرض ملعب “المملكة أرينا” الهلال ضد إنتر ميامي، وسيطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام إنتر ميامي الأميركي

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام إنتر ميامي الأمريكي

يغيب العديد من الأسماء الأساسية عن “الزعيم” يتقدمهم البرازيلي نيمار المصاب، بالإضافة إلى اللاعبين المشاركين في كأس آسيا وكأس أمم إفريقيا المقامتين حالياً في قطر وكوت ديفوار توالياً.

ومن أبرز الغائبين لسبب الإرتباط الدولي الحارس المغربي ياسين بونو الذي يشارك غداً مع أسود الأطلس في مباراة ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا، وأيضاً كاليدو كوليبالي لاعب حاملة اللقب السنغال التي ستواجه كوت ديفوار صاحبة الأرض.

ويضم المنتخب السعودي أيضاً، 9 لاعبين من كبير آسيا، هم: عبد الإله الملكي – سالم الدوسري – ناصر الدوسري – حسان تمبكتي – محمد البريك – سعود عبد الحميد – علي البليهي – محمد كنو – صالح الشهري.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الهلال ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض على النحو التالي:

  • حارس المرمى : محمد العويس.
  • الدفاع: يانغ هيون سوو – رينان لودي – حسام طالبي – مشعل الدوسري
  • الوسط: سلمان الفرج – سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيز – مالكوم
  • الهجوم : ألكسندر ميتروفيتش – ميشيل ديلغادو

التشكيل المتوقع لإنتر ميامي في مواجهة الهلال السعودي

التشكيل المتوقع لإنتر ميامي في مواجهة الهلال السعودي

ومن المتوقع أن يخوض إنتر ميامي المباراة أمام مضيفه في كأس موسم الرياض بتشكيلة مكونة من

  • حارس المرمى: دريك كاليندر
  • الدفاع : توماس أفيليس – سيرجي كريفستوف – آلين
  • الوسط : جوردي ألبا – دافيد رويز – سيرجيو بوسكيتس – جوليان غريسيل – ديندر يدلين
  • الهجوم : لويس سواريز – ليونيل ميسي

القنوات الناقلة لمبارة الهلال ضد إنتر ميامي الأميركي

القنوات الناقلة لمبارة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي

عدة قنوات ستقوم بمهمة النقل التلفزيوني لمبارايات كأس مويم الرياض، حيث يمكنكم متابعة أحداثها عبر القناة المفتوحة لمجموعة “بي إن سبورتس” (beIN SPORTS)، وكذلك عبر قناة SSC1 HD السعودية الرياضية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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