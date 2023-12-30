فريق التحرير

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مشاهدة مباراة النجم الساحلي والملعب التونسي 30-12-2023

يحتل النجم الساحلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الملعب التونسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

فريق التحرير
مشاهدة مباراة النجم الساحلي والملعب التونسي 30-12-2023
مشاهدة مباراة النجم الساحلي والملعب التونسي 30-12-2023

مباراة النجم الساحلي مع نظيره الملعب التونسي  تقام اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الرابطة التونسية المحترفة موسم 2023/24.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الملعب التونسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والملعب التونسي في قمة نارية بالدوري التونسي

ويسعى النجم الساحلي إلى الفوز بالمباراة من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الدوري التونسي، بينما يسعى الملعب التونسي إلى الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين المتصدر.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والملعب التونسي 30-12-2023

موعد المباراة مباراة النجم الساحلي والملعب التونسي

ستقام المباراة اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 على استاد الملعب الأولمبي البسوسة في مدينة سوسة التونسية.

الساعة: 1 مساءً بتوقيت جرينيتش

الساعة  4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

 الساعة  5 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ مواجهات النجم الساحلي مع الملعب التونسي

تقابل النجم الساحلي مع الملعب التونسي 20 مرة، فاز النجم الساحلي في 12 مرة وفاز الملعب التونسي في 4 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 4 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الملعب التونسي

وعن القنوات الناقلة لمباراة اليوم، تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة Tunisia Nat

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