المنتخب السعودي يتعادل مع نظيره الفلسطيني بـ 10 لاعبين

انتهت المواجهة الودية بين المنتخب السعودي، والمنتخب الفلسطيني بالتعادل السلبي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي الوكرة القطري، في ثان وديات المنتخب السعودي، التي يخوضها ضمن برنامج استعداده لمشاركته كأس آسيا 2023.

سبب عدم إذاعة المباراة

ولم يتم إذاعة تذاع المباراة الودية تليفزيونيا، أو عبر منصات البث المباشر عبر الإنترنت، بناء على رغبة المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي يرغب في الكشف عن أوراقه لمنافسيه في البطولة التي تقام خلال أيام.

وتنطلق مباريات نهائي كأس آسيا 2023، الجمعة المقبلة، وتستمر المنافسات حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا منهم 8 منتخبات عربية، للبحث عن حصد لقب البطولة الأكبر في القارة الآسيوية.

أحداث مباراة السعودية وفلسطين الودية

وخاض المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، مباراته الودية مع المنتخب الفلسطيني، بتشكيلة “الأخضر” الأساسية في الشوط الأول من المباراة، ثم قام بإجراء 7 تغييرات في الشوط الثاني لتجربة اللاعبين الاحتياطيين، وتقييم أدائهم.

تعرض نجم المنتخب السعودي، اللاعب الدولي سالم الدوسري، للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 52 من عمر المباراة ما أضاف على اللقاء الودي بعض التوتر، والتحدي.

برنامج المنتخب السعودي للاستعداد لبطولة كأس آسيا 2023

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز في أول مبارياته الودية على نظيره اللبناني، فيما يختتم الأخضر ودياته، مساء غد الأربعاء، أمام منتخب هونغ كونغ، على ملعب نادي الوكرة القطري.

ويُعسكر المنتخب السعودي في دولة قطر، من نهاية الشهر الماضي، ضمن برنامجه للاستعداد لمشاركته في كأس آسيا 2023.

ويقع المنتخب السعودي، في المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2023، التي تضم منتخبات، عمان، وتايلاند، وقرغيزستان.

برنامج المنتخب الفلسطيني للاستعداد لبطولة كأس آسيا 2023

وكان المنتخب الفلسطيني، قد خسر أمام منتخب أوزبكستان، وديا في برنامج استعداده للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

ويقع منتخب فلسطين، في المجوعة الثالثة ببطولة كأس آسيا 2023، التي تضم منتخبات، الإمارات، وإيران، وهونغ كونغ.