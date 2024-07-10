هل يفلح المنتخب الإنكليزي اليوم أمام هولندا بالاستعانة بخبير التنفس على التسديد بنجاح؟

يستميت المنتخب الإنكليزي في الاستعداد للقاء اليوم في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم أمام هولندا، ونشر المنتخب لقطات لمدرب في التنفس اسمه ستيوارت سانديمان زعمت تقارير أنه سر نجاح إنجلترا في تسديد ركلات الترجيح بنجاح بعد مرافقته للمنخب في ألمانيا. و استعانت إنجلترا بمدرب التنفس ديكلان رايس للمساعدة في جعل اللاعبين يحافظون على رباطة جأشهم. ويعتقد مسؤولو تدريب المنتخب أن ذلك النهج الجديد ساعدهم في الفوز على سويسرا بركلات الترجيح في بطولة أوروبا 2024. ونجح منتخب إنجلترا في تسجيل خمس ركلات ترجيح مثالية وفاز على سويسرا في دوسلدورف، ويواجه في نصف النهائي ضد هولندا مساء اليوم الأربعاء. ونشر حساب المنتخب على منصة إكس لقطات لستيوارت سانديمان، مدرب التنفس المتخصص، وهو يساعد فريق إنجلترا في جلسة تنفس مع الفريق.

ونشرت لقطات تظهر نجومًا مثل كين وساكا وهم ينامون ويتدربون على التنفس الهادئ. كان جميع اللاعبين مستلقين وأعينهم مغلقة ورؤوسهم مرفوعة بالوسائد. ويزعم سانديمان، مؤلف كتاب Breathe In, Breathe Out الأكثر مبيعًا على مستوى العالم، أن التنفس بعمق – الشهيق لمدة خمس ثوانٍ والزفير لمدة خمس ثوانٍ “أثناء لحظات الضغط العالي” ويقول:” يساعد التنفس بطريقة صحيحة على إعادة ضبط العضلات والأنسجة والأعصاب والعقل، وعمدما يحين وقت العودة إلى العمل، ستكون قادرًا على الأداء بأفضل ما لديك”. وظهر إيفان توني وبوكايو ساكا وترينت ألكسندر أرنولد يتنفسون بعمق بشكل ملحوظ قبل تنفيذ ركلات الجزاء التي لا تشوبها شائبة ضد سويسرا ليلة السبت. يقول سانديمان إن ذلك سيعطي إنجلترا الأفضلية، وحث الناس على المراهنة عليها للفوز ببطولة أوروبا 2024 – في ما سيكون أول كأس كرة قدم للرجال للبلاد منذ كأس العالم 1966.

https://x.com/England/status/1808059545299644712