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السعودية تتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية

نوهت الوزارة أنه يمكن لحاملي التذاكر التقدم بطلب الحصول على التأشيرة لحضور المباريات عبر الموقع  الإلكتروني.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”، أنها وبالتعاون مع وزارة الرياضة أصدرت هذه التأشيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى:

  • تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية 2023.
  • توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة السعودية ولمساندة أنديتهم.

طريقة التقديم على التأشيرة الإلكترونية

ونوهت الوزارة أنه يمكن لحاملي التذاكر التقدم بطلب الحصول على التأشيرة لحضور المباريات عبر الموقع  الإلكتروني.

التأشيرة الإلكترونية
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