“المملكة أرينا”.. معقل نادي الهلال جاهز لضربة البداية بحضور “ميسي”

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن اكتمال أعمال تنفيذ التحفة المعمارية السعودية الجديدة، ملعب المملكة أرينا، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، فيديو يظهر أرضية ملعب المملكة أرينا، وعلق على الفيديو بقوله “اذكروا الله”.

ميسي يفتتح أول المباريات على ملعب المملكة أرينا

وسيكون أول ظهور رسمي للملعب الجديد يوم الإثنين المقبل 29 يناير 2024، حينما يستضيف نادي الهلال السعودي، نادي إنتر ميامي الأمريكي بقيادة بطل العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس موسم الرياض 2024، التي تضم إلى جانب الهلال وإنتر ميامي، نادي النصر السعودي.

يشهد لقاء خاصا بين ميسي وكريستيانو

كما سيكون الملعب الخاص بنادي الهلال السعودي، على موعد مع مواجهة ميسي وكريستيانو رونالدو، حينما يتقابل نادي النصر السعودي، ونادي إنتر ميامي في المباراة الثانية للبطولة، يوم 1 فبراير 2024، فيما ستكون مباراة الهلال والنصر هي ثالث المواجهات التي سيشهدها الملعب يوم 8 فبراير المقبل.

وجاء إعلان بناء وتنفيذ ملعب المملكة أرينا عن طريق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي وعد بإنشاء ملعب على أعلى مستوى ويشمل أحدث التقنيات.

مواصفات خاصة لملعب المملكة أرينا

يتسع الملعب، الذي يضم أحدث التقنيات لـ26 ألف متفرج، ومن المقرر وصولها لنحو 30 ألفا خلال الفترة المقبلة، فيما تضم المقصورة الرئيسية نحو 350 مقعداً، كما أنه يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.

ملعب اللملكة أرينا مكيف بالكامل

الملعب الذي سيكون مكيفا بالكامل، سيحتوي على سقف متحرك وشاشات عرض ضخمة، ويعتبر إحدى أبرز الوجهات الرياضية التي تم الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.

أبعاد كبيرة لاستاد المملكة أرينا

ويتميز الملعب بأبعاده الكبيرة حيث يبلغ طوله 105 أمتار والعرض 68 مترًا والارتفاع 47 مترًا.

الإضاءة في المملكة أرينا الأعلى في الشرق الأوسط

الإضاءة في الملعب ستكون الأكثف والأعلى ليس في ملاعب السعودية فقط، بل في كل ملاعب الشرق الأوسط كلها حيث ستبلغ شدة السطوع 3000Lux.

مواصفات عالمية

ملعب المملكة أرينا يتمتع بمواصفات عالمية، حيث تم استقدام أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل “الاصطناعي” من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب، كما تم استخدام النقل الجوي، وأنظمة ري حديثة من هولندا؛ ليصبح من أوائل الملاعب في المنطقة التي تستخدم مثل هذه الوسائل الحديثة.

يتفوق على ملعب النصر من حيث السعة الجماهيرية

الجدير بالذكر أن ملعب المملكة أرينا سيتفوق على ملعب “الأول بارك”، الخاص بنادي النصر السعودي، من حيث السعة الجماهيرية والذي تبلغ سعته 25 ألف متفرج.