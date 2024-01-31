المغرب يخرج من كأس الأمم الأفريقية بهدفي جنوب أفريقيا

خرج منتخب المغرب من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد خسارة الفريق، الذي وصل المربع الذهبي لكأس العالم 2022، بنتيجة 2-صفر أمام جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء.

ودع منتخب المغرب الذي يحتل المرتبة 66 عالمياً، هذه البطولة بطريقة صادمة مع إهدار ضربة جزاء وافتقاره لهداف يترجم الفرص في خط الهجوم.

وأهدر أشرف حكيمي ركلة جزاء قبيل النهاية بعدما سدد في العارضة، لتتحطم أمال الجماهير المغربية ويأتي منتخب المغرب، الذي يستضيف النسخة المقبلة من كأس الأمم، في المركز 13 عالمياً والأول أفريقياً وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).