مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024.. من يحسم بطاقة التأهل؟

يلعب منتخبا المغرب والعراق مباراة مهمة ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره العراقي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخب الأرجنتين ومنتخب أوكرانيا.

وتمكن المنتخب المغربي من الفوز على منتخب الأرجنتين في مباراته الأولى بنتيجة 2-1 بينما خسر مباراته الثانية أمام منتخب أوكرانيا بنتيجة 1-2.

أما المنتخب العراقي ففاز في مباراته الأولى أمام منتخب أوكرانيا بنتيجة 2-1، لكنه خسر من الأرجنتين 3-1.

وفي نفس الوقت الذي يلعب فيه المنتخب العراقي ضد منتخب المغرب، تلعب الأرجنتين أمام أوكرانيا لحسم بطاقة التأهل الثانية.

ترتيب مجموعة المغرب والعراق

تعقدت الأمور في المجموعة الثانية، وتأجل حسم المتأهلين للجولة الثالثة بعد تساوي الأربعة منتخبات في النقاط، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1 ـ الأرجنتين 3 نقاط، 4 أهداف وعليه 3.

2 ـ أوكرانيا 3 نقاط، 3 أهداف وعليه 3.

3 ـ المغرب 3 نقاط، 3 أهداف وعليه 3.

4 ـ العراق 3 نقاط، 3 أهداف وعليه 4.

وحصل كل منتخب في المجموعة على 3 نقاط، ولكن تصدر المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف (+1)، وجاءت أوكرانيا في الوصافة بفارق أهداف (0) وبفارق المواجهات المباشرة عن المغرب صاحبة المركز الثالث بفارق أهداف (0)، وتذيل المنتخب العراقي المجموعة بفارق أهداف (-1).

موعد والقنوات الناقلة مباراة الأرجنتين وأوكرانيا

يلعب منتخب الأرجنتين الأولمبي أمام منتخب أوكرانيا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024 الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

المباراة التي ستقام على ملعب “جروباما ستايديوم”، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024، يمكن مشاهدتها عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي للبطولة.

موعد مباراة المغرب والعراق

تقام مباراة المغرب والعراق فى الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والعراق

يمكن متابعة مباراة المغرب والعراق التي ستلعب اليوم في أولمبياد باريس على قناة بي إن سبورتس اتش دي1، وقناة الكأس 1 والرياضية المغربية.

تشكيل مباراة العراق والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024

يتوقع أن يخوض المنتخب العراقي مباراته أمام المغرب بتشكيل يضم، في حراسة المرمى حسن حسين، وفي خط الدفاع أحمد مكنزي، حسين عامر، زيد تحسين، مصطفى سعدون، حيدر عبد الكريم، وفي خط الوسط يوسف الأمين، منتظر محمد، كرار محمد، إبراهيم بايش، وفي خط الهجوم أيمن حسين.

أما المنتخب المغربي فيتوقع أن يلعب بتشكيل يضم، في حراسة المرمى منير المحمدي، وفي خط الدفاع مهدي بوكامير، أسامة العزوزي، زكريا الواحدي، أشرف حكيمي، وفي خط الوسط أسامة تيرجالين، أمير ريتشاردسون، بلال الخنوس، وفي خط الهجوم إلياس بن صغير، إلياس أخوماش، المهدي موهوب.