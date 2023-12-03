المدافع الذي هزم ميسي ورونالدو.. الصحف العالمية تتحدث عن البليهي

بعد عام وتسعة أيام من اشتباكه مع ليونيل ميسي في كأس العالم، كرر مدافع الهلال علي البليهي الأمر مع كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه ضد النصر في الدوري السعودي.

وقالت شبكة ” تي أن تي” إن علي البليهي اشتبك مع أعظم اللاعبين في العالم وهزمهم، مشيرة في تقريرها إلى أن المدافع السعودي لا يخشى النجوم.

وأشارت إلى أن البليهي فاز على ميسي في مباراة السعودية والأرجنتين بنتيجة 2-1 بكأس العالم 2022 وفاز على رونالدو في مباراة الهلال والنصر بنتيجة 3 – صفر.

أما شبكة “إي إس بي إن” فنشرت صورة البليهي مع ميسي ورونالدو وعلقت بعبارة “هل يمكن أن نقول بأن البليهي هزم الأفضل في العالم؟”.

وتعرض على البليهي للضرب من لاعب وسط النصر أوتافيو في الدقيقة 40 وسقط أرضاً وظل البليهي على الأرض لفترة أعتبرها رونالدو قائد النصر فترة طويلة.

ورد رونالدو بالتصفيق بسخرية باتجاه البليهي، متهماً إياه بالتمثيل وبمجرد وقوف البليهي على قدميه، واجه رونالدو وقال كلمات حادة بحسب موقع “فانيشن”.

ولم يبدو رونالدو مرعوبًا بشكل مفرط من البليهي حيث شوهد اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا وهو يبتسم طوال نقاشهما الحاد.

وفاز الهلال على النصر بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 15 من الدوري السعودي الممتاز، ليواصل صدارته للمسابقة.

وابتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة ووسع الفارق بينه وبين النصر أقرب منافسيه إلى 7 نقاط حيث توقف رصيد نادي النصر عند 34 نقطة .

وشهدت المباراة طرد علي البليهي لاعب الهلال في الدقيقة 90 + 3 كما شهدت تسجيل هدف لصالح النصر في مرمى الهلال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.