الكويت تواجه قطر في خليجي 25 بعد أزمة الوفد الرسمي

غادر أمس رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم ملعب جذع النخلة تضامنا مع الشيخ فهد الناصر و أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» عدم صحة ما تم تداوله عن انسحاب منتخب الكويت من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، وأن المنتخب جاهز لمباراته الأولى المقررة غداً أمام قطر.

أظهرت لقطات فيديو يجري تبادلها على الشبكات الاجتماعية وقوع اشتباك بالأيدي خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، وسط أنباء عن انسحاب الوفد الكويتي الرسمي بسبب ما اعتبر سوء تنظيم و فوضى أمنية أعقبت وصول البعثة الكويتية إلى ملعب البصرة، في منطقة كبار الشخصيات، حين اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب.

وأنطلقت الجمعة النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج 2023 لكرة القدم “خليجي 25” على ملعب البصرة الدولي في العراق بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو.