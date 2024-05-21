“كاف” يفسد فرحة الزمالك المصري بالكونفيدرالية.. بيان حاسم وعقوبات منتظرة

قالت وسائل إعلام مصرية، إن نادي الزمالك الفائز ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية قد يتعرض لعقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وشهدت مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي التي أقيمت في استاد القاهرة الأحد الماضي، بعض الأحداث المؤسفة وسوء تنظيم بعد انتهاء اللقاء وأثناء مراسم التكريم وتسليم الميداليات والكأس.

ونجح الزمالك المصري في الفوز بلقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد هزيمته مع نهضة بركان في مباراة الذهاب بالمغرب، بهدفين لهدف، وفوزه في مباراة العودة بهدف للاشيء، لتكون النتيجة النهائية 2 ـ 2، ويستفيد الزمالك من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

بيان الاتحاد الأفريقي

وفقا لوسائل إعلام مصرية، أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الأحداث المؤسفة التي شهدها اللقاء.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في البيان: “يُدين الاتحاد الإفريقي بشدة تنظيم مواجهة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة.. ويرى الاتحاد الأفريقي أن هناك عددا من الخروقات الأمنية والاختراقات لأرضية الملعب بعد صافرة نهاية المباراة بشكل يضر بمراسم التتويج والاحتفال”

وأضاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: “أحال كاف أحداث نهائي الكونفيدرالية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر.. وسيتم مراجعة الأحداث التي شهدتها المباراة من نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف مسؤول أثناء وبعد اللقاء”.

رد نادي الزمالك

نقلت صحيفة “المصري اليوم”، عن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قوله إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو المسؤول الأول والأخير عن تنظيم المباراة، بشكل كامل، وأن الزمالك ليس مسؤولا عن تنظيم المباراة ولا تسليم الجوائز”.

بينما قال إبراهيم عبد الله رئيس لجنة مراسم نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية، إن “كاف” هو المسؤول الوحيد عن التنظيم.

وأضاف أن “كاف”: “اصطحب 1000 شخص لتنظيم المباراة، والجماهير تواجدت في المكان المخصص للشركة التى تؤمن المباراة، وغياب الأمن ورجال وزارة الداخلية عن التواجد في الممر بسبب تعليمات كاف، تسبب في فوضى عارمة”.