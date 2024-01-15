القيمة السوقية للاعبي كرة القدم: مقياس للجودة أم للتسويق؟ الأعلى بـ180 مليون يورو

تحولت كرة القدم خلال العقود الماضية وتحديداً من بداية تسعينيات القرن الماضي من لعبة يجمع القاصي والداني على أنها الأكثر شعبية حول العالم إلى مشروع استثماري غايته الربح والكسب الماضي وليس فقط الفوز بالألقاب والكؤوس، وباتت القيمة السوقية للاعبين والأندية أحد أهم الأمور التي يُرتكز عليها في هذا “البزنس”، كونها تشكل أحد العوامل الأساسية لتمويل خزينة الأندية بالأموال.

وترتكز سياسة الأندية وخاصة الكبرى منها على التعاقد مع أبرز اللاعبين لتحقيق غايتها مهما كلف الأمر حتى بلغت أسعار اللاعبين حداً جنونياً حيث انتقل البرازيلي نيمار جونيور عام 2017 من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، في حين أن العديد من التقارير الإعلامية أكدت أن نادي الهلال السعودي عرض على أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي قرابة نصف مليون دولار للانتقال إلى صفوفه في الصيف المنصرم، لكنه فضل الذهاب إلى إنتر ميامي الأميركي.

ويحتل اللاعبون “الخارقون” صدارة لائحة الأعلى لجهة القيمة السوقية، وهم يتبادلون المراكز فيما بينهم نتيجة لعدة عوامل.

ما هي عوامل تحديد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم؟

وتعتمد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم على عدة عوامل، بما في ذلك العمر والمهارات وحالة العقد والخبرة وقابلية التسويق والإنجازات والأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب والراتب، تاريخ الإصابات، ومدة عقده مع ناديه والإضافة التي يمكن تقديمها للنادي على صعيد النتائج على أرض الملعب وكذلك المردود المادي على اعتبار أن الموضوع بمجمله تحول إلى مشروع استثماري.

ولا تتوافق المؤشرات التي ترصد القيمة السوقية للاعبين على ترتيب موحد أو حتى مشابه، كونها تضع في حساباتها العديد من المتغيرات التي يجب وضعها في الاعتبار.

من هم اللاعبون الأعلى قيمة سوقية؟

وفي التقرير التالي ننشر ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى لجهة القيمة السوقية بحسب موقع ” transfermarkt” المتخصص بانتقال اللاعبين.

وتقاسم ثلاثة لاعبين المركز الأول بقيمة متعادلة بلغت 180 مليون يورو هم الإنكليزي جود بيلينغهام، النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، تلاهم البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الثاني بـ150 مليون يورو، والإنكليزي بوكايو ساكا بـ 120 مليون يورو ثالثاً.

في المقابل من اللافت غياب لاعب كبير مثا النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنكليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين اصحاب المراكز العشرة الأولى، إذ جاء في المركز الحادي عشر بـ65 مليون يورو.

الإنكليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 180 مليون يورو

كان عام 2023 بمثابة الانطلاقة الفعلية لجود بيلنغهام حيث ارتفعت قيمته السوقية بقدر 70 مليون يورو ليقفز إلى قمة التصنيف بـ180 مليون يورو.

ونجح بيلينغهام خلال الفترة الصغيرة التي قضاها مع “الملكي” قادماً من بوروسيا دوتموند الألماني باثبات أن مستقبله سيكون باهراً وأن النجاح سيكون حليفه، لاسيما أن عمره 20 عاماً فقط، ما يعني أن قيمته السوقية مرشحة للازدياد وربما بشكل كبير.

وتوقع المركز الدولي للدراسات الرياضية “سي آي إي إس” أنه في حال أراد أحد الأندية الحصول على خدمات بيلينغهام فإن القيمة المالية التقديرية لصفقة الانتقال ستكون 268 مليون يورو.

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 180 مليون يورو

ارتفعت قيمة هالاند السويقة من 160 مليون يورو في 2022 إلى 180 مليوناً في مطلع 2024، ويأتي ذلك نتيجة لأدائه المذهل وأهدافه الغزيرة.

وقاد النرويجي مانشستر سيتي للفوز بكل الألقاب في الموسم المنصرم، إذ أحرز دوري أبطال أوروبا، والدوري والكأس المحللين وكأس السوبر الأوروبي.

ويملك هالاند كل الصفات التي تجعل منه هدفاً للكثير من الاندية الراغبة بضمه، لأنه يشكل إضافة كبيرة.

كذلك فإن العديد من شركات الرعاية تلهث خلفه للتعاقد معه.

وقدرت “سي آي إي إس” قيمة انتقاله من السيتي بـ 251.2 مليون يورو.

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 180 مليون يورو

عند انتقال كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2017 حينما كان يبلغ من العمر 19 عاماً تقريباً، توقع الكثير لهذا اللاعب الشاب الوصول إلى القمة سريعاً، وهو ما حققه بعد أشهر بقيادة بلاده للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، والوصول به إلى نهائي مونديال قطر 2022.

ويؤكد مبابي موسماً تلو الآخر أنه قادر على قيادة الفريق الباريسي للانتصارات والألقاب حتى بعد رحيل النجمين ميسي ونيمار، ما جعله منذ عام 2019 هدفاً رئيسياً لريال مدريد الذي يسعى للتعاقد معه.

ويمكن لمبابي الرحيل عن النادي الفرنسي إن أراد كون عقده ينتهي في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وحتى كتابة هذا التقرير لا تزال المفاوضات مستمرة بين مبابي و”الميرنغي” وكذلك سان جيرمان، فيما تشير بعض التقارير لدخول ليفربول الإنكليزي على خط كسب خدمات اللاعب.

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 150 مليون يورو

حافظ فينيسيوس على قيمته السوقية في الأشهر الماضية على الرغم من تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة ليست بقصيرة.

ويعد فينيسيوس البالغ من العمر 23 عاماً بلا شك من أفضل اللاعبين في العالم إن على صعيد فريقه الإسباني أو مع منتخب بلاده البرازيل وهو يتميز بالسرعة الكبيرة والمراوغة وقدرته الهائلة على تسجيل الأهداف، ما يشكل كابوساً للخصم.

الإنكليزي بوكايو ساكا (آرسنال) – 120 مليون يورو

يُلقب ساكا من قبل مشجعي فريقه بـ “فخر آرسنال” كونه يعتبر “الغد المشرق” للفريق الغائب عن التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز منذ موسم 2003-2004.

يتميز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً والمنحدر من اصول نيجيرية عن العديد من زملائه بأخلاقياته خارج الملعب وهو يشتهر بتواضعه. أما داخل الملاعب فلا شك أنه من الأبرز حالياً ويعول عليه كثيراً في المدفعجية وكذا مع منتخب الأسود الثلاثة.

وفي ما يلي جدول بأصحاب المراكز العشرة الأولى بحسب القيمة السوقية:

المركز الاسم العمر الدولة النادي القيمة السوقية 1 جود بيلينغهام 20 إنكلترا ريال مدريد 180 مليون يورو 1 إيرلينغ هالاند 23 النرويج مانشستر سيتي 180 مليون يورو 1 كيليان مبابي 25 فرنسا باريس سان جيرمان 180 مليون يورو 2 فينيسيوس جونيور 23 البرازيل ريال مدريد 150 مليون يورو 3 بوكايو ساكا 22 إنكلترا آرسنال 120 مليون يورو 4 جمال موسيالا 20 ألمانيا بايرن ميونيخ 110 مليون يورو 4 فيل فودين 23 إنكلترا مانشستر يونايتد 110 مليون يورو 4 لاوتارو مارتينيز 26 الأرجنتين إنتر ميلان 110 مليون يورو 4 فيكتور أوسيمين 25 نيجيريا نابولي 110 مليون يورو 4 ديكلان رايس 25 إنكلترا آرسنال 110 مليون يورو 4 رودري 27 إنكلترا مانشستر سيتي 110 مليون يورو 4 هاري كين 30 إنكلترا بايرن ميونيخ 110 مليون يورو 5 فلوريان ريتز 20 ألمانيا باير ليفركوزن 100 مليون يورو 5 رودريغو 23 البرازيل ريال مدريد 100 مليون يورو 5 فيديركو فالفيردي 25 أوروغواي ريال مدريد 100 مليون يورو 6 مويزيس كايسيدو 22 الإكوادور تشيلسي 90 مليون يورو 6 يدري 21 إسبانيا برشلونة 90 مليون يورو 6 غافي 19 إسبانيا برشلونة 90 مليون يورو 6 إدواردو كامافينغا 21 فرنسا ريال مدريد 90 مليون يورو 6 جوليان ألفاريز 23 الأرجنتين مانشستر سيتي 90 مليون يورو 6 أوريلين تشاوميني 21 فرنسا ريال مدريد 90 مليون يورو 6 رافاييل لياو 24 البرتغال ميلان 90 مليون يورو 6 مارتين أوديغار 25 النرويج آرسنال 90 مليون يورو 7 غابريال مارتينيلي 22 البرازيل آرسنال 85 مليون يورو 7 برونو غيماريش 26 البرازيل نيوكاسل 85 مليون يورو 8 إينزو فرينانديز 22 الأرجنتين تشيلسي 80 مليون يورو 8 خفيتشا كفاراتسخيليا 22 جوروجيا نابولي 80 مليون يورو 8 جوسكو غفارديول 21 كرواتيا مانشستر سيتي 80 مليون يورو 8 فرنكي دي يونغ 26 هولندا برشلونة 80 مليون يورو 8 روبن دياش 26 البرتغال مانشستر سيتي 80 مليون يورو 8 برناردو سيلفا 29 البرتغال مانشستر سيتي 80 مليون يورو 8 لوروا سانيه 28 ألمانيا بايرن ميونيخ 80 مليون يورو 9 وليام صلبيا 22 فرنسا آرسنال 75 مليون يورو 9 لويس دياز 27 كولومبيا ليفربول 75 مليون يورو 9 دومينيك سوبوسلاي 23 هنغاريا ليفربول 75 مليون يورو 9 كريستوفر كنونكو 26 فرنسا تشيلسي 75 مليون يورو 9 نيكولو باريلا 26 إيطاليا إنتر ميلان 75 ملون يورو 9 جوشوا كيميتش 28 ألمانيا بايرن ميونيخ 75 مليون يورو 10 تشافي سيمونس 20 هولندا لايبزيغ 70 مليون يورو 10 راندال كولو ماني 25 فرنسا باريس سان جيرمان 70 مليون يورو 10 رونالد أراوخو 24 أوروغواي برشلونة 70 مليون يورو 10 ألفونسو دافيس 23 كندا بايرن ميونيخ 70 مليون يورو 10 إيدير ميليتاو 25 البرازيل ريال مدريد 70 مليون يورو 10 غابريال جيسوس 26 البرازيل آرسنال 70 مليون يورو 10 ألكسندر إيزاك 24 السويد نيوكاسل 70 مليون يورو 10 ترنت ألكسندر – أرنولد 25 إنكلترا ايفربول 70 مليون يورو 10 جيمس ماديسون 27 إنكلترا توتنهام 70 مليون يورو 10 ماركوس راشفورد 26 إنكلترا مانشستر يونايتد 70 مليون يورو 10 برونو فرنانديش 29 البرتغال مانشستر يونايتد 70 مليون يورو 10 جاك غريليتش 28 إنكلترا مانشستر سيتي 70 مليون يورو

ما القيمة السوقية للأندية؟

وفقاً للجدول التالي فإن مانشستر سيتي يأتي على رأس لائحة الأندية التي تضم اللاعبين الأعلى على صعيد القيمة السوقية بـ 1.29 مليار يورو، تلاه مواطنه آرسال بـ1.12 مليار يورو، وباريس سان جيرمان بـ1.05 مليار يورو، ثم ريال مدريد الإسباني 1.04 مليار يورو، وحل تشيلسي خامساً بـ 977.5 مليون يورو.

ما القيمة السوقية للمنتخبات؟

أما على صعيد المنتخبات، فيحتل المنتخب الإنكليزي الصدارة بـ1.15 مليار يورو، يليه المنتخب البرازيلي بـ1.09 مليار يورو، ثم المنتخب الفرنسي بـ1.06 مليار يورو، فالبرتغال بـ930.8 مليون يورو، ومن بعدها إسبانيا بـ 902 مليون يورو.