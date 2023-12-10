نستعرض في التقرير التالي قيمة جوائز بطولة كاس العالم للأندية و القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية كيف تأهل الـ 7 الكبار لكأس العالم للأندية وتاريخ مشاركاتهم.. الأهلي واتحاد جدة والسيتي في المقدمة

الجوائز المالية للمشاركين في كأس العالم للأندية في السعودية 2023 حسب مراكز الفرق:

الأول: 5 ملايين دولار

الثاني: 4 ملايين دولار

الثالث: 2.5 مليون دولار

الرابع: 2 مليون دولار

الخامس والسادس: 1 مليون دولار

الأخير: 500 ألف دولار

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023؟

1- القنوات الرياضية السعودية “SSC” من القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حصول شبكة القنوات الرياضية السعودية “SSC”، على حقوق بث جميع المباريات المتضمنة في جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 لتكون أهم قناة من القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023 بشكل حصري، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تُبث مباريات كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط، عبر القنوات الرياضية السعودية “SSC” فقط، وهي قناة مشفرة، تبث عبر القمر الصناعي “عربسات”، ولا يمكن مشاهدتها إلا من خلال الاشتراك.

2- البث المباشر عبر تطبيق “شاهد” من القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

تأهلت الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام ٢٠٢٣ بالسعودية، عبر طريق طويل مرت فيه بالعديد من المواقف الصعبة، واللحظات العصيبة، لكن إصرار لاعبيها على الفوز كان القاسم المشترك بينهم لتكون فرقهم أبطال الدوري بقاراتهم.

وتقام النسخة العشرون من بطولة كأس العالم للأندية عام ٢٠٢٣ بالسعودية، خلال الفترة من 12 و22 من الشهر الحالي، وهي البطولة السابعة على التوالي التي ستستضيفها بلد عربي.

والنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، ستكون آخر بطولة لكأس العالم للأندية تقام بنظامها القديم المكون من 7 فرق، حيث تم تغيير نظام البطولة في النسخة الحادية والعشرين، بداية من عام 2025، لتقام كل 4 أعوام، وتم فيها زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقا.

في هذا التقرير تقدم “أريبيان بزنس”، قيمة جوائز بطولة كاس العالم للأندية و القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية كيف تأهل الـ 7 الكبار لكأس العالم للأندية وتاريخ مشاركاتهم.وقوائم الفرق المشاركة في البطولة، وفرص منافستهم على اللقب.

تاريخ مشاركات الفرق المؤهلة في بطولة كأس العالم للأندية

تتواجد أندية صاحبة شعبية ضخمة في العالم العربي، في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام ٢٠٢٣ بالسعودية، مثل النادي الأهلي المصري، واتحاد جدة السعودي، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مما يفسر الاهتمام البالغ بالبطولة في أوساط الجماهير العربية.

المشاركة التاسعة للنادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية

يشارك النادي الأهلي المصري، باعتباره بطل أبطال دوري أفريقيا لعام 2023، للمرة الرابعة على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام ٢٠٢٣ بالسعودية، وللمرة التاسعة في تاريخه.

والنادي الأهلي المصري، هو النادي المصري الوحيد الذي شارك في بطولة كأس العالم للأندية، وهو أكثر نادٍ أفريقي شارك بها, حيث شارك قبل ذلك في نسخ بطولة كأس العالم للأندية، أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و 2021، و2022.

وحقق النادي الأهلي المصري، أفضل نتائجه في نسخ بطولة كأس العالم للأندية، أعوام، 2006، 2020، 2021، عندما فاز بالميدالية البرونزية، والمركز الثالث في البطولة.

المشاركة الثانية لنادي اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية

ويشارك نادي اتحاد جدة السعودي، للمرة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يشارك في النسخة العشرين من البطولة التي تقام بالسعودية عام 2023، وسبق لعميد الأندية السعودية المشاركة في البطولة نسخة عام 2005، وحقق نادي اتحاد جدة السعودي فيها المركز الرابع بالبطولة.

وبعد غياب 18 عاما يعود اتحاد جدة السعودي، للمشاركة في هذه النسخة من البطولة، كمنافس مرشح للوصول إلى النهائي، مدعوما بامتلاكه مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ومنهم نغولو كانتي، وكريم بنزيمة، وفابينيو، بالإضافة إلى إقامة البطولة على أرضه بين جماهيره العريضة ويمكن العوده لقائمة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية لمتابعة نجومط المفضليين.

المشاركة الثالثة لنادي أوراوا رد دايموندز الياباني في بطولة كأس العالم للأندية

يشارك نادي أوراوا ريد دايموندز بالدوري الياباني، في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، للمرة الثالثة في تاريخه.

وحقق نادي أوراوا ريد دايموندز بالدوري الياباني، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات عام 2017، فيما حقق المركز الثالث في بطولة بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2007، وهو أفضل مركز حققه بالبطولة.

نادي أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، هو أشهر أندية نيوزيلندا، وأوقيانوسيا، وفاز بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا،11مرة أخرها العالم الحالي.

واتحاد كرة القدم بأوقيانوسيا، يضم 14 اتحادا لكرة القدم للدول الموجودة في جنوب المحيط الهادئ، منهم11 اتحاد كرة قدم كامل العضوية.

ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، هو صاحب الرقم القياسي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تعتبر مشاركته الحالية في نسخة البطولة التي تقام بالسعودية 2023، المشاركة الـ 11، ويظل أفضل إنجازاته في البطولة، هو حصوله على الميدالية البرونزية، والمركز الثالث في المغرب بنسخة عام 2014.

أول مشاركة لـ 3 أبطال قارات في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023

ويشارك 3 أندية من أبطال القارات للمرة الأولى في تاريخهم، في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023، وهم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، ونادي كلوب ليون المكسيكي، بطل أبطال دوري الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ونادي فلومينينسي البرازيلي، بطل أبطال دوري كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية).

مشوار تأهل الأبطال لكأس العالم للأندية بالسعودية والقوائم الرسمية للفرق المشاركة

نستعرض فيما يلي مشوار تأهل الأبطال للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، والقوائم الرسمية للفرق المشاركة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، القوائم الرسمية للفرق المشاركة في البطولة.

كيف تأهل النادي الأهلي المصري لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023؟

تأهل النادي الأهلي المصري، للمشاركة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023، وهي البطولة الـ 11 التي يحققها ليكون النادي الأكثر تحقيقا للبطولة في أفريقيا.

ولعب الأهلي المصري، في طريقه للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 14 مباراة، فاز في 9 مباريات منها 3 مباريات خارج مصر، وخسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وسجل 27 هدفا، وتلقت شباكه 10 أهداف.

ويفرض الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1907، سيطرته علي كرة القدم الأفريقية، ولا سيما خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وحل وصيف في موسم 2021/2022.

والنادي الأهلي المصري، هو من أكثر الأندية التي فازت بالبطولات على مستوى العالم، حيث فاز بـ 149 بطولة رسمية، وغير رسمية، وهو ثان أكثر ناد حصل على بطولات قارية في العالم بعد ريال مدريد، حيث فاز بـ 25 بطولة قارية، ومن أبرز بطولاته فوزه بالدوري المصري الممتاز 43 مرة، وكأس مصر 38 مرة، وكأس السوبر المصري 13 مرة، و11 دوري أبطال أفريقيا.

ويمكن العوده لقائمة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية لمتابعة نجومط المفضليين.

قائمة النادي الأهلي المصري الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2023 بالسعودية

اختار السويسري مارسيل كولر، والمدير الفني للنادي الأهلي المصري، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وتشمل:

– 3 لاعبين في مركز حراسة المرمى، وهما محمد الشناوي، كابتن الفريق، مصطفى شوبير، حمزة علاء، الحارس الصاعد.

– 9 لاعبين في مراكز خط الدفاع المختلفة، هم رامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وعلي معلول، وكريم فؤاد، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس.

– 8 لاعبين في مراكز خط الوسط المختلفة، وهم عمرو السولية، وطاهر محمد طاهر، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وأليو ديانغ، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا.

– 3 لاعبين في الهجوم، وهم وبيرسي تاو، وأنتوني موديست، ومحمود عبد المنعم “كهربا”.

ويلعب النادي الأهلي المصري، أول مبارياته في البطولة، مع الفائز من مباراة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونادي اتحاد جدة السعودي، ، يوم 15 من الشهر الحالي.

كيف تأهل نادي اتحاد جدة السعودي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023؟

يشارك نادي اتحاد جدة السعودي، في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2023، بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2023، بعدما حصد اللقب برصيد 72 نقطة متفوقاً بفارق 5 نقاط عن نادي النصر السعودي صاحب المركز الثاني.

وحقق نادي اتحاد جدة السعودي، لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه بعد غياب 15 عاما، برصيد 72 نقطة، جمعهم من 22 فوز، وتعادل 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وسجل 58 هدفا، وتلقي 13 هدفا.

ويعتمد المدرب الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، على عدد من نجوم العالم، يأتي على رأسهم نجم خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي فاز باللقب 5 مرات مع ريال مدريد، وسجل 4 أهداف في البطولة خلال 9 مباريات خاضها مع النادي الملكي.

ويسعى نادي اتحاد جدة السعودي للمنافسة على اللقب في هذه البطولة التي تقام على أرضه، وبين جماهيره، كما يعتمد مدربه جاياردو، على كتيبة محترفين برازيلية، تضم 5 نجوم، وهم الحارس المتألق مارسيلو جروهي، ولويز فيليبي، وفابينهو، وايجور كورونادو، والمهاجم رومارينيو.

ويقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اتحاد جدة السعودي، منذ 5 مباريات، لكنه لديه خبرة طويلة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث قاد النادي الأرجنتيني “ريفر بليت” للمشاركة مرتين بالمونديال، حيث فاز معهم بالميدالية الفضية عام 2015، فيما حصل معهم على المركز الثالث عام 2018.

قائمة نادي اتحاد جدة السعودي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2023 بالسعودية

اختار الأرجنتيني مارسيلو غاياردر، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، 32 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في مركز حراسة المرمى، وهم ومارسيلو غروي، وأسامة المرمش، وعبدالله المعيوف.

– 9 لاعبين في مراكز خط الدفاع المختلفة، وهم أحمد بامسعود، وزكريا هوساوي، وأحمد حجازي، ولويز فيليبي، ومهند الشنيقیطي، وسلطان الفرحان، وحسن قادش، ومد الله العليان، وعمر هوساوي.

– 8 لاعبين في مراكز خط الوسط المختلفة، وهم جوتا، وعبد الرحمن العبود، وفابينيو، ونغولو كانتي، وفيصل الغامدي، ومروان الشافعي، وإیغور كورونادو، وصالح العامري.

– 3 لاعبين في خط الهجوم: روﻣﺎرﯾﻨيو، وﻋبد الرزاق ﺣمد ﷲ، وﻛﺮيم بنزﯾﻤﺎ.

ويبدأ فريق اتحاد جدة السعودي مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، يوم 12 من الشهر الحالي.

كيف تأهل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية ؟

يشارك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك للمرة الأولي في تاريخه.

وتوج نادي مانشستر سيتي، بأقوي بطولة لأبطال الدوري في العالم، لأول مرة في تاريخه دون هزيمة، وفوزه بـ 8 مباريات، وتعادله في 5 مباريات، وسجل 32 هدفا، واستقبل 5 أهدف فقط.

والسيتي، هو الفريق الـ 15 الذي يفوز دوري أبطال أوروبا، دون هزيمة طوال مشواره في المسابقة الأكبر بالعالم.

ويقود الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، كتبية ضخمة من أبرز لاعبي العالم، لاستكمال مسيرة إنجازته غير المسبوقة مع النادي السماوي، حيث حقق معهم 4 بطولات خلال العام الحالي، وهي بطولة الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

ويملك غوارديولا، البالغ من العمر 52 عاما، في رصيده التدريبي حتى الآن 36 لقبا متنوعا، حققها مع أندية برشلونة، وبايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، منهم 3 ألقاب بكأس العالم بالإندية، مرتين مع النادي الكتالوني، ومرة مع النادي البافاري.

ويمكن العوده لقائمة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية لمتابعة نجومط المفضليين.

قائمة نادي مانشستر سيتي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2023 بالسعودية، وتشمل:

– 3 لاعبين في مركز حراسة المرمى: إيدرسون، وستيفان أورتيجا، سكوت كارسون.

– 8 لاعبين في مراكز خط الدفاع المختلفة، وهم يوشكو جفارديول، ومانويل أكانجي، وروبن دياز، وسيرجيو جوميز، وريكو لويس، وناثان آكي، وكايل ووكر، وجون ستونز.

– 10 لاعبين في مراكز خط الوسط المختلفة، وهم كيفن دي بروين، وبرناردو سيلفا، وفيل فودين، وجاك جريليش، وجيريمي دوكو، ورودري، وماتيوس نونيز، وماتيو كوفاسيتش، وأوسكار بوب، وكالفين فيليبس.

– لاعبين في مركز خط الهجوم: جوليان ألفاريز، وإيرلينج هالاند.

ويبدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، يوم 19 من الشهر الحالي، بمباراة دور نصف النهائي بالبطولة، مع الفائز من مباراة نادي أوراوا رد دايموندز الياباني، ونادي كلوب ليون المكسيكي.

كيف تأهل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني لبطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية؟

يشارك نادي أوراوا ريد دايموندز بالدوري الياباني، في بطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية، باعتباره بطل أبطال دوري آسيا عام 2022، الذي تأجل تحديد بطله من أكتوبر 2022، إلي مايو 2023، بسبب إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 في الشتاء.

وحقق فريق “أوراوا ريد دايموندز” الياباني لكرة القدم لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق الهلال السعودي حامل اللقب، بنتيجة إجمالية 2- 1 خلال مباراتي الذهاب، والعودة.

وحقق أوراوا خلال مشواره لحصد لقب بطل دوري أبطال آسيا عام 2022، الفوز في 7 مباريات، وتعادل مباراة واحدة، فيما خسر مباراة وحيدة، وسجل 33 هدفا، واستقبل 5 أهداف فقط.

ويتولى المدرب البولندي ماتشي سكورزا، قيادة فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، منذ نوفمبر 2022، ويشارك الفريق الياباني في بطولة كأس العالم للأندية، وضمن صفوفه 5 لاعبين أجانب، وعدد من أبرز اللاعبين اليابانيين.

وفاز أوراوا ريد دايموندز، بالدوري الياباني، 5 مرات وبدوري أبطال آسيا 3 مرات، أعوام 2007 و2017 و2022.

ويمكن العوده لقائمة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية لمتابعة نجومط المفضليين.

قائمة نادي أوراوا رد دايموندز الياباني الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار البولندي ماتشي سكورزا ، المدير الفني لنادي أوراوا رد دايموندز الياباني، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهم أيومي وشوساكو نيشيكاوا، وشوم يوشيدا، نيكاوا.

– 5 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم ألكسندر شولز، وماريوس هويبروتين، وتاكويا أوجيوارا، وتاكويا أيوانامي، وأيومو وباتا.

– 10 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم شويا ناكاجيما، وتومواكي أوكوبو، وتاكاهيرو سكينيي، ويوشيو كويزومي، وكين إيواو، وأتسوكي إيتو، وتاكاهيرو أكيموتو، كاي شيباتو، وإيكانيت بانيا، وكايتو ياسوي.

– 5 لاعبين في مراكز الهجوم، وهم بريان لينسين، وخوسي كانتي، توشيكي تاكاهاشي، وأليكس شالك، وشينزو كوروكي.

ويخوض فريق أوراوا رد دايموندز الياباني أول مباراة له في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023 أمام كلوب ليون المكسيكي، بطل الكونكاكاف في الدور الأول من البطولة يوم 15 من الشهر الحالي.

ويمكن العوده لقائمة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية لمتابعة نجومط المفضليين.

كيف تأهل نادي كلوب ليون المكسيكي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية؟

يشارك نادي كلوب ليون المكسيكي، لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية، باعتباره حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في كرة القدم.

وبداية من الدور الستة عشر في بطولة دوري أبطال كونكاكاف، فاز نادي كلوب ليون المكسيكي، في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل 16 هدفا، واستقبل 6 أهداف.

ونادي كلوب ليون، هو 9 تاسع مكسيكي يلعب في بطولة كأس العالم للأندية، وأفضل نتيجة لفريق مكسيكي، حققها فريق بالميراس عام2020 في قطر، عندما وصل للمباراة النهائية، وخسر أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدف نظيف.

وضمن نادي كلوب ليون المكسيكي، الذي كانت أفضل نتيجة له في دوري أبطال كونكاكاف، هي المركز الثاني عام 1993، مشاركته في النسختين المقبلتين من بطولة كأس العالم للأندية، النسخة الحالية، ونسخة 2025 التي ستشهد تواجد 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

قائمة نادي كلوب ليون المكسيكي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار الأرجنتيني نيكولاس لاركومون، المدير الفني لنادي كلوب ليون المكسيكي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهم رودولفو كوتا، وأوسكار جارسيا، وألفونسو بلانكو.

– 7 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم أوسكار فيا، وإيفان مورينو، وجين باريرو، ويليام تيسيلو، ووبول بيلون، وأدونيس فرياس، وأوزفالدو رودريجيز.

– 8 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم إلياس هرنانديز، وأنجيل مينا، وإيفان رودريجيز، وفيدل أمبريز، وجوزيه راميريز، وعمر فرنانديز، وبورخا سانشيز، ولوكاس روميرو.

– 5 لاعبين في مراكز الهجوم، نيكولاس لوبيز، وسباستيان سانتوس، وفيدريكو فيناس، وبلاتانو، وبريان روبيو.

ويخوض فريق كلوب ليون المكسيكي، بطل الكونكاكاف، أول مباراة له في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، أمام فريق أوراوا رد دايموندز الياباني في الدور الأول من البطولة يوم 15 من الشهر الحالي.

ويمكن العوده لقائمة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية لمتابعة نجومط المفضليين.

كيف تأهل نادي فلومينينسي البرازيلي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية؟

يشارك نادي فلومينينسي البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية، باعتباره حامل لقب كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم (بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية) عام 2023.

وفاز نادي فلومينينسي البرازيلي، بكأس كوبا ليبرتادوريس، بعد فوزه في 9 مباريات، وتعادله في مباراة، وخسارة مباراتين، مسجلا 24 هدفا، واستقبل 12 هدفا.

ونجح نادي فلومينينسي البرازيلي، في إحراز لقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، للمرة الأولي في تاريخه، في المرة الثانية التي يصل فيها للمباراة النهائية، بعدما خسر المباراة النهائية له عام 2008.

وتبلغ القيمة التسويقية للفريق البرازيلي منافس النادي الأهلي المصري المحتمل، نحو 76.75 مليون يورو، حسب آخر لموقع “ترانسفير ماركت”.

ويتولى تدريب فريق فلومينينسى، منذ أبريل 2022، المدير الفني البرازيلي فرناندو دينيز، ويعمل مؤخرا أيضا كمدرب مؤقت لمنتخب البرازيل.

وقاد دينيز، البالغ من العمر 49 عاما، نادي فلومينينسى البرازيلي فى 106 مباراة بجميع البطولات، حقق خلالها 59 انتصارا، بالإضافة إلى 20 تعادلا، وتلقى 27 هزيمة، وسجل لاعبوه 188 هدفا واستقبلت شباكهم 110 هدف.

ويشارك فلومينينسي البرازيلي، في مونديال الأندية، للمرة الأولى، بقائمة يتصدرها النجم المخضرم مارسيلو، الذي سبق له التتويج باللقب 4 مرات مع فريقه السابق ريال مدريد.

وآخر فريق غير أوروبي فاز بكأس العالم للأندية، كان فريق كورينثيانز البرازيلي في عام 2012، وقبلها فاز ساو باولو، وإنترناشونال بلقب كأس العالم للأندية في عامي 2005، و2006 بالإضافة لفوز نادي كورينثيانز البرازيلي، بأول نسخة من البطولة عام 2000.

قائمة نادي فلومينينسي البرازيلي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار البرازيلي فيرنانديز دينيز، المدير الفني لنادي فلومينينسي البرازيلي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهو وفيتور إيديس، وبيدرو فيليبي، وفابيو دیفسون.

– 8 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم ديوجو باربوسا، وصامویل شافییر، ومارسيلو، وفيليبي ميلو، ونينو، وديفيد براز، ومارلون، وجوجا.

– 9 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم دانييل سامبايو، وأندريه، وماتيوس مارتينيلي، وتياجو سانتوس، وجون آرياس، وباولو جانسو، وألكساندر، وماركوس كينو، وفينيسيوس دي ليما.

– 3 لاعبين في خط الهجوم، وهم جيرمان كانو، وجون كينيدي، ويوني جونزاليس.

وأول مباراة لنادي فلومينينسي البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية، في يوم 18 من الشهر الحالي بالدور نصف النهائي من المسابقة، مع الفائز من أندية، اتحاد جدة السعودي، أو الأهلي المصري، أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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كيف تأهل نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية؟

يشارك نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في بطولة كأس العالم للأندية عام 2003 بالسعودية، باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2023، وهو صاحب الرقم القياسي في البطولة، بعدد 11 مشاركة.

وفاز نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تأسس عام 2004، بالدوري النيوزيلندي 8 مرات، وكان أفضل إنجازا حققه في بطولة كأس العالم للأندية، هو فوزه بالميدالية البرونزية، والمركز الثالث، في نسخة البطولة بالمغرب عام 2014.

ويعتمد المدرب الإسباني ألبرت رييرا، المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، على لاعبين محليين، وبعض الأجانب مثل والياباني تاكويا إيواتا، والصيني تشو تونج، والأرجنتيني إميليانو تادي.

ويراهن مدرب الفريق النيوزلندي البالغ من العمر 39 عاما، في نسخة البطولة الحالية، على بعض العناصر الشابة من مواليد القرن الـ 21.

قائمة نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب الإسباني ألبرت رييرا، المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهم كونور تراسي، وجو واليس، سباستيان سيجاندا.

– 8 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم آدم ميتشل، وآدم بيل، كريستيان جراي، وماريو إيليتش، وجوردان فيل، وريجونت موراتي، وناثان لوبو، وآلفي روجرز.

– 6 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم جيرارد جارسيا، وآيدان كاري، وتيموتي بوليه، وكاميرون هاويسون، ، وتونج جو، وميتشل دين هاير.

– 6 لاعبين في خط الهجوم، وهم مانيكوم دايلان، وإيمليانو تادي، وجو لي، وآنجوس كيلكولي، وليام جيليون، ورايان دي فرايس.

ويبدأ نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي، بطل الدوري السعودي للمحترفين، يوم 12 من الشهر الحالي.

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