الفيفا تكشف إنفاق الأندية على انتقالات اللاعبين.. السعودية ضمن الـ5 الكبار

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في تقريره العالمي للانتقالات الذي نشر الثلاثاء، إن الأندية في جميع أنحاء العالم أنفقت رقما قياسيا قدره 9.63 مليار دولار على الانتقالات الدولية في 2023، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2022.

وبعد انخفاض الإنفاق على الانتقالات في عامي 2020 و2021 بسبب التأثير المالي لوباء كوفيد-19، زادت النفقات على اللاعبين، حيث شهد إجمالي الإنفاق العام الماضي زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بعام 2022.

رقم قياسي للأندية الإنجليزية

وحطم هذا الرقم أيضًا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2019 بأكثر من 2 مليار دولار، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية أكبر مبلغ مع رقم قياسي جديد بلغ 2.96 مليار دولار، فيما حصلت اتحادات 4 دول على أكثر من مليار دولار من رسوم الانتقالات في 2023.

تبعت إنجلترا، الأندية السعودية التي حاولت جذب بعض أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي بعد التوقيع الكبير مع كريستيانو رونالدو، والذي شهد انتقال العديد من اللاعبين إلى الشرق الأوسط.

الفيفا.. الأندية السعودية بين الخمسة الكبار

وقال الفيفا: “ظهرت أندية المملكة العربية السعودية بين الخمسة الأوائل منفقين لأول مرة مبلغ 970 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ 50.4 مليون دولار في عام 2022″.

وتصدرت أندية ألمانيا قائمة الأندية المستفيدة من رسوم النقل بإجمالي ما يقرب من 1.21 مليار دولار، وهي أول مرة على الإطلاق تحصل فيها أندية من أي اتحاد على أكثر من مليار دولار من رسوم النقل في سنة واحدة.

كما انضمت 3 اتحادات أخرى إلى ألمانيا في هذه المجموعة الحصرية في عام 2023، وهي: فرنسا (1.19 مليار دولار)، إنجلترا (1.04 مليار دولار) وإيطاليا (1.02 مليار دولار).

أبرز صفقات انتقال اللاعبين

ومن بين أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد، جود بيلينجهام، وإنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي، وهاري كين من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونيخ.

وأضاف الفيفا أن انتقالات اللاعبين الـ10 الأوائل حصدت وحدها أكثر من 10% من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على رسوم الانتقالات في العام الماضي.

صفقات اللاعبات في كرة القدم النسائية تزيد 20%

وشهدت كرة القدم النسائية أيضًا زيادة بنسبة 20٪ في الانتقالات الدولية العام الماضي مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع عدد الأندية المشاركة من 507 في عام 2022 إلى 623 في عام 2023.

وقال الفيفا إن 131 اتحادًا شارك في 1888 صفقة انتقال للسيدات، حيث بلغت النفقات السنوية 6.1 مليون دولار – وهو رقم قياسي أيضًا وزيادة بنسبة 84.2٪ عن عام 2022.

شملت أكبر الانتقالات الدولية في كرة القدم النسائية جيل روورد من فولفسبورج إلى مانشستر سيتي، وكيرا كوني كروس من هاماربي إلى أرسنال، وليندسي حوران من بورتلاند ثورنز إلى أولمبيك ليون.

ومع ذلك، فإن 84.7% من الانتقالات كانت للاعبات خارج عقودهن.

وأضاف الفيفا أيضًا إن أكثر من 50 ألف لاعب هاوٍ انتقلوا عبر الحدود للانضمام إلى نادٍ في اتحاد جديد، وأن 91.7% منهم من اللاعبين الذكور.