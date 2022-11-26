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كأس العالم: الفوز المفاجئ للسعودية يكلف مشجع أرجنتيني 160 ألف دولار

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وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة إندبندنت البريطانية، فقد أكدت منصة الرهان على الإنترنت TAB أن شخصًا ما راهن بمبلغ 160 ألف دولار على فوز الأرجنتين في كأس العالم على المنتخب السعودي، واعتقد المراهن أن هذا المبلغ سيعود إليه 180800 دولار، أي أنه سيربح مبلغا قدره 20 ألف دولار.

فوز السعودية المثير 2-1 على الأرجنتين هو أكبر صدمة في تاريخ كأس العالم وفقا لنيلسن جراسنوت.

شركة “نيلسن جريسنوت للإحصاءات” لها تصنيف خاص بها لمفاجآت البطولة، يعتمد على:

  • قوة الفريق وموقعه وتاريخه، وضعت فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مقدمة المفاجآت متجاوزا أكبر مفاجأة سابقة وهي فوز الولايات المتحدة على إنجلترا عام 1950، بناء على أن نسبة توقعات فوز الأخضر كانت 8.7 بالمئة، وذلك لأن تصنيف السعودية في المركز الـ 51 عالميا، فضلا عن أن الأرجنتين لم تخسر في 36 مباراة دولية متتالية.

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من بينها فوز السعودية على الأرجنتين..تعرف على أكبر عشر مفاجأت في تاريخ كأس العالم

وقد أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في على هذا النصر لقب “الفرح العربي” حيث أدى إلى احتفالات في جميع أنحاء المنطقة.

  • إنه انتصار تاريخي سيهز عالم كرة القدم وسيبقى في الأذهان لأجيال، حيث قدم أبطال كرة القدم في المملكة العربية السعودية لكأس العالم ذكرى لن تنسى أبدًا.
  • هتف الآلاف من المشجعين في استاد لوسيل في قطر للمملكة العربية السعودية ضد عمالقة كرة القدم في أمريكا الجنوبية، حيث توقف الملايين في المملكة لمشاهدة المباراة التاريخية.
  • كانت المباراة قد بدأت بتقدم ليونيل ميسي للأرجنتين، من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن تتعادل المملكة عن طريق صالح الشهري.
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