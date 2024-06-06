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إنكلترا تبقي على استخدام الـVAR في البريميرليغ

على الرغم من الجدل الدائر حول تقنية VAR، إلا أنها ستستمر في البريميرليغ، مع التركيز على تحسين النظام الحالي وإدخال عمليات التسلل شبه الآلية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إنكلترا تبقي على استخدام الـVAR في البريميرليغ

رفضت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز خلال اجتماعها السنوي الذي عقد اليوم الخميس، اقتراحًا بإلغاء استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وذلك على الرغم من الجدل الدائر حولها.

وكان موقع “ذا أثليتيك” قد أورد في أيار/مايو أن الأندية ستجري تصويتًا على اقتراح قدمه ولفرهامبتون لإلغاء التقنية اعتبارًا من الموسم المقبل للبريميرليغ.

وعادة يتطلب تمرير أي اقتراح لتغيير القواعد أغلبية الثلثين (14 من أصل 20 نادياً)، وهو ما لم يحصل إذ صوت 19 ناديًا ضد المقترح.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عبر حسابها في منصة “إكس”: “صوتت الأندية اليوم لصالح الاستمرار في تشغيل الـ VAR في البريميرليغ. كونه يساعد في صنع القرار أكثر دقة، وتم الاتفاق على أنه ينبغي إجراء تحسينات لصالح اللعبة والجماهير”.

يذكر أنه يتم استخدام تقنية VAR في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ عام 2019، بهدف تحسين عملية صنع القرار، إلا أنها أثارت الجدل بسبب تأثيرها على سير المباريات وتفاعل المشجعين.

وعند طرح الاقتراح الشهر الماضي، أقر ولفرهامبتون بأن قرار تطبيق VAR تم اتخاذه بحسن نية، لكنه تسبب في “العديد من العواقب السلبية غير المقصودة التي تلحق الضرر باللاعبين، والعلاقة بين المشجعين وكرة القدم، وتقويض قيمة العلامة التجارية للبريميرليغ”.

من المقرر أن يشهد الدوري الإنكليزي الممتاز تغييرات في الموسم المقبل، مع إدخال عمليات التسلل شبه الآلية التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع في نيسان/أبريل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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