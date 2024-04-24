العين يطيح بالهلال ويتأهل لنهائي أبطال آسيا

نجح نادي العين الإماراتي في إقصاء نادي الهلال السعودي، من دوري أبطال آسيا، ليحجز مقعده في المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه.
وبالرغم من خسارته بنتيجة 2-1 في ملعب الملكة أرينا، إلا أن فوز العين ذهاباً في استاد هزاع بن زايد بنتيجة 4-2، كان كافياً ليُعبر به إلى النهائي.
الهلال يفوز والعين يتأهل
تقدم نادي الهلال مبكراً عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 10.
ولكن لم يمضِ سوى 6 دقائق حتى عادل البرازيلي إيريك النتيجة للعين من تسديدة قوية.
وفي مطلع الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال.
رحلة العين نحو النهائي:
- تأهل العين إلى الدور النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 2003 (حامل اللقب)، 2005، و2016.
- سيواجه العين في النهائي الفائز من لقاء يوكوهاما مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.
- يسعى العين لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.