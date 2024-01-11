“العفيجي” يغازل الأهلي المصري من بوابة “شوبير”

من جديد يعود اسم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المصري إلى المشهد، بعد غياب لفترة عن الساحة، هذه المرة كان الحديث عن عودة اللاعب الموهوب مرة أخرى لصفوف ناديه السابق الأهلي المصري.

حالة من الجدل شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير زعيم القارة السمراء الأهلي المصري، ما بين مؤيد لعودة اللاعب، ومعارض من الأساس حتى لطرح الفكرة.

والسؤال، من أين تسربت هذه الأخبار؟، النادي الأهلي كعادته لم يتحدث عن شيء يتعلق بهذه القصة، فهو لا يعلن عن أي صفقة ولا يتحدث عنها أي مسؤول إلا بعد إتمامها رسميا، القصة كلها بدأت من الإعلامي المصري أحمد شوبير، والذي قال إن رمضان صبحي يرغب في العودة للأهلي أو خوض تجربة الاحتراف، كون اللاعب يسعى لتحقيق بطولات بعد أن فشل في تحقيق ذلك مع ناديه بيراميدز.

“شوبير” أكد أن رمضان صبحي ليس لديه أي مانع من التوقيع للأهلي على بياض بعد انتهاء عقده مع بيراميدز، ولكنه أشار إلى أن تجاهل الأهلي للفكرة سيفتح الباب أمام المنافس التقليدي الزمالك في التعاقد مع اللاعب مباشرة.

بماذا رد الأهلي؟

لم يكن هناك أي رد رسمي من النادي الأهلي، ولكن الإعلامي محمد شبانة أكد أن الأهلي لا يفكر في هذا الموضوع من الأساس وليست هناك أية أحاديث داخل إدارة النادي عن عودة اللاعب، واستعاد الكلمات التي تحدث بها الكابتن محمود الخطيب عن رمضان صبحي عندما رحل عن الأهلي، حيث قال “أنا مش زعلان منه.. بس زعلان عليه”.

بعيدا عن القنوات الرسمية، وأخبار الإعلاميين، كانت هناك حالة من الجدل بين جمهور الأهلي نفسه، فلم يعد رمضان صبحي للكثيرين اللاعب المحبوب الذي طالما هتفوا باسمه ووصفوه بـ”العفيجي”.

من يؤيد فكرة عودة رمضان صبحي للأهلي يرى أن اللاعب انتقل لنادي آخر، وهذا حقه، كما أنه لم يخطئ في حق الأهلي في أي تصريحات، واعتبروا أن هناك تفرقة في النظر إلى الأمور، واستدلوا بذلك على ضم الأهلي للاعب الزمالك السابق إمام عاشور، والذي ارتدى الفانلة الحمراء رغم أنه تعرض لعقوبات من الاتحاد المصري بعد أن وجه انتقادات وعبارات مسيئة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.

أصحاب هذه الرؤية يرون أن هذه احترافية وأن الفريق يبحث عمن يحقق أهدافه من اللاعبين، وأن لاعبا بحجم إمكانيات ومهارات رمضان صبحي يمكنه أن يعود للقلعة الحمراء مرة أخرى ويتوهج مع الفريق ويساهم في إنجازاته مثلما فعل في بداياته مع عالم الساحرة المستديرة.

أما من يعارض عودة رمضان صبحي للأهلي فيري أن الفكرة تتعارض مع مبادئ الأهلي، وأن من رحل من الفريق الأحمر من أجل المال لا يمكن أن يعود مرة أخرى، وأن عودته من أجل مصالحه هو وليست من أجل الأهلي، فهو لم يحقق أي بطولة مع ناديه بيراميدز، وهو الآن يريد العودة للمنتخب المصري مرة أخرى، وهذا لن يكون إلا من بوابة الأهلي.

رمضان صبحي هو إحدى المواهب الكروية في الملاعب، بدأ حياته مبكرا مع النادي الأهلي وتحديدا في عام 2014، وكان عمره وقتها 17 عاما، ونجح في إثبات تواجده، وتوقع له الجميع مستقبلا باهرا.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، رغم الموهبة والبداية القوية والتوهج الذي حققه مع الأهلي في بداياته، تغيرت الصورة تماما، حيث خاض تجربة احتراف في عام 2016 وتحديدا في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وبعد عامين انتقل لنادي هدرسفيلد الإنجليزي.

لم تكن تجربة موقفة مع هدرسفيلد وكانت مشاركاته ضعيفة مع الفريق، وفي يناير 2019، عادل صبحي للأهلي من جديد على سبيل الإعارة لمدة عامين، ليدخل بعدها الأهلي والزمالك وبيراميذز في صراع للحصول على خدمات الموهبة الكروية.

وكانت المفاجئة التي فجرها رمضان صبحي بتوقيعه لنادي بيراميذز وقال جملته الشهيرة “أبحث عن الطموح”، ليصاب جمهور الأهلي بصدمة بعدما كان اللاعب على أعتاب التوقيع للأهلي لكنه غير مساره، لينتقل من خانة معشوق جماهير الأهلي ليتم وضعه على القائمة السوداء.

لم تكن تجربة رمضان صبحي مع بيراميدز ناجحة ولم يظهر بمستواه المعهود، وفقد مكانه في المنتخب المصري، وعلى ما يبدو أن اللاعب أدرك أن التواجد بين صفوف الأهلي لا يقدر بمال ليسعى للعودة للقلعة الحمراء مرة أخرى من خلال بوابة “شوبير”.