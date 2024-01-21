السعودية ضد قيرغيزستان… موعد المباراة في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا 2023، مباراة السعودية ضد قيرغيزستان على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وفاز المنتخب السعودي على شقيقه العماني في المباراة الأولى، وأنهى اللقاء بهدفين لهدف لصالحه.

أما منتخب قيرغيزستان فخسر من تايلاند في الجولة الأولى، وسيدخل المباراة، ولا أمل لديه في إكمال المنافسة إلا الحصول، ولو على نقطة من الأخضر السعودي.

تصريحات روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي قبل مواجهة قيرغيزستان

أكد روبرتو مانشيني أهمية مواجهة قرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء: لن نتهاون في مواجهة قيرغيزستان، ولا تظنون أنها ستكون سهلة، فجميع مواجهات البطولة صعبة، ويجب أن نركز في كل دقيقةٍ، وأن نسعى إلى حسم التأهل من خلال تحقيق الانتصار.

أضاف: أتمنى أن نفوز بالكأس، لكن المسألة ليست سهلةً فهناك عديدٌ من المنتخبات القوية، كذلك لم يكن لدينا الوقت الكافي مع المنتخب.

وعن الأداء المميز الذي قدَّمه اللاعب البديل عبد الرحمن غريب في المباراة الماضية أمام عُمان، أوضح مانشيني: غريب غيَّر من الأمور فور دخوله، وقدما أداءً مميزًا.

دافع مدرب الأخضر عن أسلوب اللعب الذي يعتمده بالقول: «بعد أن لعبنا بثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاعٍ، لم نتلقَّ سوى هدفٍ من ركلة جزاءٍ، وليست لدينا مشكلةٌ في اللعب بأي طريقةٍ».

تصريحات أحمد الكسار حارس مرمى السعودية قبل مواجهة قيرغيزستان

أعرب الكسار عن سعادته بالوجود في صفوف الأخضر، مؤكدًا أن جميع اللاعبين فخورون بتمثيل المنتخب.

قال الكسار: لا أتحدث عن استبعاد اللاعبين من منتخب السعودية لأن المدرب تحدَّث في هذا الأمر، وهذا أمرٌ فني وإداري.

التشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2024

مصدر الصورة: الاتحاد السعودي لكرة القدم

حارس مرمى – أحمد الكسار

خط الدفاع – علي البليهي – علي لاجامي – حسان تمبكتي

خط الوسط – ناصر الدوسري – محمد كنو – سامي النجعي – عبد الله الخيبري – سعود عبد الحميد

خط الهجوم – سالم الدوسري – صالح الشهري

التشكيل المتوقع لقيرغيزستان ضد السعودية في كأس آسيا 2024

حارس مرمى – إيرجان توكوتايف

خط الدفاع – بيكجان ساغينبايف – آيزار أكمتوف – تاميرلان كوزوبايف – كايرات جيرغالبيك

خط الوسط – غولجيغيت عليكولوف – أتاي دجوماشيف – أوديلجون عبدور أخمنوف – كاي ميرك

خط الهجوم – كيمي ميرك – جويل كوجو

متى موعد مباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2024؟

وتنطلق صافرة اللقاء المهم للأخضر في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2024؟

قناة SSC في المملكة العربية السعودية

القناة الرابعة العراقية في العراق

قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات

قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

بث مباشر لمباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2024؟

مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.